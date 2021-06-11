ВТБ запустил новый выездной формат обслуживания для сотрудников компаний и зарплатных клиентов. Пилотный проект уже успешно реализован на территории Москвы и Московской области и теперь стартовал в 23 городах России, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Новый формат обслуживания ВТБ предполагает выезд финансового консультанта к клиенту и оформление заявки на получение услуги с помощью уникального планшетного приложения DSA Basis. В пилотном проекте участвовали такие услуги, как оформление и рефинансирование кредита наличными и кредитных карт, ипотека и автокредит», — говорится в релизе.

Тестирование приложения началось в феврале на территории Москвы и Московской области. В июне 90 специалистов банка приступили к работе в 23 городах, в июле их число достигнет 450 человек.

Выездное обслуживание значительно увеличит количество обрабатываемых заявок на продукты, а также существенно сократит время на их оформление и подтверждение, считают в банке.