📰 Мировые расходы на проверку цифровой идентификации личности (набор технологий и интеллектуальных устройств, позволяющих верифицировать человека по цифровой информации: биометрии, цифровым паспортам, ID, паролям, ПИН-кодам, QR-кодам) превысят 16,7 млрд долларов к 2026 году, говорится в новом исследовании Juniper Research, пишет «Российская газета» . Сейчас они составляют 9,4 млрд долларов. Почти двухкратный рост на 77% будет вызван быстрорастущей потребностью в цифровой интеграции пользователей, которая усилилась во время пандемии. При этом исследование показало, что, хотя пандемия ускорила цифровую трансформацию, многие отрасли уже наращивают цифровизацию. Соавтор исследования Владимир Суровкин поясняет, что банковские и финансовые услуги возглавят расходы на проверку личности: так, к 2026 году на них будет приходиться почти 62% трат предприятий на проверку цифровой идентичности.



📰 Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) хотят, чтобы гарантированная государством сумма по добровольным пенсионным программам (НПО) включала не только взносы граждан, но и инвестиционный доход, разносимый по счетам клиентов, пишет «Коммерсант» . Это позволило бы им конкурировать с банковскими вкладами, система страхования которых учитывает начисляемые проценты. Гарантирование дохода крайне важно для НПО, к выходу на пенсию он составляет около половины счета клиента. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, соавтор законопроекта «О СГПУ», сказал, что «предложения не лишены логики» и будут рассмотрены, однако эксперты сдержанно оценивают шансы фондов, так как в последнее время проходит не так много инициатив, направленных на реальное улучшение пенсионного продукта.

📰 Риски кибербезопасности – не только модная тема начала XXI века, но и реальная угроза для стоимости компаний, подвергающихся кибератакам, показало исследование Лондонской школы бизнеса (LSB), пишет «Коммерсант» . Такие риски сейчас представляют опасность скорее для больших, а не для мелких компаний, они коррелируют с политическими циклами в крупных странах мира и способны снижать стоимость компаний в целых индустриях через «эффекты заражения». Кроме этого, новая финтех-индустрия подвержена таким рискам сильнее, чем традиционный банкинг, как и сама IT-индустрия, которую киберпреступность атакует активнее всего.

📰 Наступающая и последующие недели получили от прошедшей в наследство вектор от двух событий: встречи президентов России и США и заседания Федеральной резервной системы США, рассказал «Российской газете» главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. По его мнению, саммит показал определенное снижение геополитического давления на курс рубля в перспективе, в то время как американский регулятор неожиданно для всего мира указал на более ранний, чем предполагалось, переход к повышению своей процентной ставки. Это дало импульс для укрепления доллара к основным валютам и к рублю. Но тот же импульс ослабляет евро к «американцу». Поэтому итоги прошедшей недели и задел на будущее для российской валюты интересны и противоречивы. Возможная амплитуда движений курса рубля составит на неделю 71–73,7 рубля к доллару и 85–87,7 рубля к евро.