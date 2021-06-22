В правительстве разрабатывают новую федеральную программу «Мозг, здоровье, интеллект, инновации», на которую до 2029 года потребуется 54 млрд рублей, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на источники. Среди прочего она ориентирована на развитие технологий «мозг — компьютер», позволяющих вживлять в мозг человека микрокомпьютеры для прямой передачи информации с внешних устройств. Документ разработан Российской академией наук совместно с МГУ и одобрен президентом РФ Владимиром Путиным в марте. Проработка поручена премьеру Михаилу Мишустину и руководителю администрации президента Антону Вайно. В Минобрнауки уточнили, что проект «в стадии начальной проработки».

Стоимость программы оценивается в 54 млрд рублей, средства на нее планируется выделить из нацпроектов «Наука», «Демография», «Здравоохранение», «Производительность труда и поддержка занятости» и «Цифровая экономика». Также планируется создание «интерфейсов «человек — техника» для управления сложными системами (самолеты, АЭС, автомобили) как непосредственно, так и удаленно, по принципу дистанционного присутствия, аватара», следует из проекта. Будут созданы интерфейсы, обеспечивающие «самостоятельное формирование целей, оценку ситуаций, прогнозирование их развития и принятие решений».

Технологии «мозг — компьютер» давно разрабатываются в России для диагностики и лечения заболеваний, говорит директор АНО «Лаборатория «Сенсор-Тех» Денис Кулешов. Также, по его словам, через интерфейсы «мозг — компьютер» можно управлять умным домом. Но самые передовые — интерфейсы, встроенные непосредственно в мозг человека. Такие технологии позволяют не только передавать сигнал от носителя, но и направлять данные прямо ему в мозг, отметил Кулешов. Сейчас тестируются компоненты системы на животных, в будущем подобный нейроимплантат поможет слепым людям увидеть контуры и силуэты объектов, рассказал он.