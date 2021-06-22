В правительстве разрабатывают новую федеральную программу «Мозг, здоровье, интеллект, инновации», на которую до 2029 года потребуется 54 млрд рублей, пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники. Среди прочего она ориентирована на развитие технологий «мозг — компьютер», позволяющих вживлять в мозг человека микрокомпьютеры для прямой передачи информации с внешних устройств. Документ разработан Российской академией наук совместно с МГУ и одобрен президентом РФ Владимиром Путиным в марте. Проработка поручена премьеру Михаилу Мишустину и руководителю администрации президента Антону Вайно. В Минобрнауки уточнили, что проект «в стадии начальной проработки».
Стоимость программы оценивается в 54 млрд рублей, средства на нее планируется выделить из нацпроектов «Наука», «Демография», «Здравоохранение», «Производительность труда и поддержка занятости» и «Цифровая экономика». Также планируется создание «интерфейсов «человек — техника» для управления сложными системами (самолеты, АЭС, автомобили) как непосредственно, так и удаленно, по принципу дистанционного присутствия, аватара», следует из проекта. Будут созданы интерфейсы, обеспечивающие «самостоятельное формирование целей, оценку ситуаций, прогнозирование их развития и принятие решений».
Технологии «мозг — компьютер» давно разрабатываются в России для диагностики и лечения заболеваний, говорит директор АНО «Лаборатория «Сенсор-Тех» Денис Кулешов. Также, по его словам, через интерфейсы «мозг — компьютер» можно управлять умным домом. Но самые передовые — интерфейсы, встроенные непосредственно в мозг человека. Такие технологии позволяют не только передавать сигнал от носителя, но и направлять данные прямо ему в мозг, отметил Кулешов. Сейчас тестируются компоненты системы на животных, в будущем подобный нейроимплантат поможет слепым людям увидеть контуры и силуэты объектов, рассказал он.