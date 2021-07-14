ВТБ снижает на 2 процентных пункта ставку по рефинансированию ипотеки на время регистрации залога, сообщает пресс-служба кредитной организации. Клиенты других банков, которые хотят перевести ипотечный кредит в ВТБ, сразу смогут получить фиксированные условия по рефинансированию. В рамках стандартной программы продукт доступен по ставке 8,2%, по господдержке семей с детьми — под 5% годовых.

«Полный перевод ипотеки из другого банка может занимать несколько месяцев, при этом ставка снижается только после регистрации залога в Росреестре. Мы понимаем, что уже в это время заемщикам важно чувствовать экономию при платежах по кредиту, поэтому решили снизить их финансовую нагрузку и отменить обязательную надбавку по рефинансированию на этот период», — комментирует начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ — вице-президент ВТБ Михаил Сероштан.

Рефинансирование Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Он добавил, что снижение ставки стало возможно благодаря технологии электронной регистрации сделки. «Теперь заемщики, которым ВТБ одобрил рефинансирование ипотеки, могут в нашем офисе подписать по сделке все бумаги за один визит, после чего банк сам передаст необходимый пакет документов на регистрацию в Росреестр», — добавил Сероштан.

В настоящее время в ВТБ рефинансирование ипотеки клиентов других банков доступно под 8,2% годовых с учетом комплексного страхования. В рамках госпрограммы поддержки семей с детьми ставка составляет 5% на весь срок кредита, если первый и последующий ребенок рожден с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года или есть несовершеннолетний с инвалидностью. Программа действует при условии, что ранее жилье было приобретено у застройщика.



Екатерина САВЕЛЬЕВА

