В Госдуме предлагают установить федеральный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 15% от совокупных доходов семьи. Соответствующий законопроект глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внесет в Госдуму в среду, об этом он написал в своем Telegram-канале .



«Потолок доли семейных расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг сегодня не по ситуации великоват. Федеральный стандарт максимально допустимого значения сейчас составляет 22% от совокупного дохода семьи, и только при превышении этого порога семьям положены субсидии», — поясняет депутат.

При этом основная нагрузка при предоставлении таких субсидий, замечает он, возложена на бюджеты регионов, далеко не все из которых могут обеспечить соцподдержку граждан в сфере компенсации расходов на ЖКУ. Нилов также замечает, что доходы людей падают, равно как и их покупательная способность.

«Нам в ЛДПР представляется более разумным, целесообразным и последовательным оставить раздачу «вертолетных денег» на усмотрение финансовых властей, но при этом не изымать средства из семейных бюджетов на оплату ЖКУ выше 15% от совокупного дохода. Это позволит централизованно придержать в регионах планку местных стандартов и на деле поддержать малообеспеченных граждан», — написал депутат.



Предполагается, что Госдума рассмотрит законопроект уже осенью.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

