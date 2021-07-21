📰 Разработчики мини-приложений «ВКонтакте» будут вынуждены отдавать соцсети 45% их выручки от продажи виртуальных товаров — дополнительных инструментов в играх, подписках и другом, пишут «Известия» со ссылкой на сообщение администрации сервиса в паблике для разработчиков. Пользователи смогут делать покупки только с помощью внутренней валюты — «голосов». Чтобы их обналичить, разработчикам приложений придется отдать «ВКонтакте» 45-процентную комиссию от суммы перевода. Ранее пользователи мини-приложений могли оплачивать виртуальные покупки любым из доступных способов. Всего в соцсети зарегистрировано до 25 тыс. мини-приложений. Разработчики раскритиковали это нововведение «ВКонтакте»: под постом появились негативные комментарии. По мнению экспертов, новые правила могут привести к кратному снижению количества приложений, а также к повышению стоимости услуг этих сервисов.

📰 Все большее число управляющих компаний начало замещать в паевых фондах бумажное золото физическим, пишет «Коммерсант» . По данным агрегатора статистической RusEtfs, по итогам II квартала «Тинькофф Капитал» в четырех биржевых ПИФах частично или полностью заменил ценные бумаги американского iShares Gold Trust на золото, торгуемое на российском спот-рынке. По данным RusEtfs на конец июня, доля физического золота в фондах «Вечный портфель EUR», «Вечный портфель USD», «Вечный портфель RUB» составила 21,6—23,3%, в ПИФ «Тинькофф Золото» — 21,94% (76,01% приходится на акции iShares Gold Trust). Эксперты отмечают, что ликвидность секции драгметаллов значительно выросла за последние годы во многом ввиду резкого роста спроса на драгметаллы в период количественного смягчения с 2020 года.

📰 Число объявлений о продаже ноутбуков в сервисе бесплатных объявлений «Авито» во II квартале выросло на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет «Коммерсант» . При этом средняя стоимость лэптопа за год увеличилась на 38%, а спрос на них год к году снизился на 15%. По данным сервиса «Объявления ВКонтакте» (имеет общую базу объявлений с «Юлой»), во II квартале количество созданных объявлений о продаже ноутбуков увеличилось на 17%, при этом чаще всего продавали ноутбуки в начале июня — после окончания учебного года. Эксперты считают, что снижение спроса объяснимо, так как в прошлом году россияне активно скупали технику для работы и учебы на «удаленке», а в этом году они начали возвращаться в офисы и потребность в ноутбуках снизилась. Участники рынка не исключают, что объем предложения ноутбуков на вторичном рынке продолжит расти не только за счет физлиц, но и за счет закрывающихся организаций, распродающих технику.

📰 Дальнейшие перспективы курса российской валюты будут зависеть как от изменений на глобальных валютных рынках (усиления или ослабления инфляции, решений центральных банков, курса доллара, цены на нефть), так и от внутрироссийской повестки, рассказал «Российской газете» основатель Frendex Group Руслан Пичугин. Он считает, что после заседания правления ЦБ РФ по ключевой ставке в пятницу ставка будет повышена на 0,75% или 1%. Такое решение, по мнению Пичугина, может помочь укреплению рубля. Кроме того, на этой неделе начинается период уплаты налогов экспортерами, что увеличит спрос на рубли и поможет его укреплению, подчеркивает эксперт. Однако Пичугин уверен, что, учитывая некоторую нервозность на рынках, сильного укрепления рубля ждать не стоит, хотя окрепнуть до 73,4 за доллар и 87,5 за евро к концу недели он вполне может.

Анна КОМАРОВА