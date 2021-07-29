На платформе Народного фронта «Мошеловка» зафиксирован рост количества жалоб на спам-звонки различного рода «помощников», поступающие после обращения заявителя в госорганы, сообщается в релизе организации. К настоящему моменту о звонках мошенников сообщает каждый десятый обратившийся в организацию гражданин.

Среди источников утечки называют ПФР, «Госуслуги», Минфин, Банк России, медицинские учреждения и другие государственные организации. По словам координатора платформы Евгении Лазаревой, такую волну обращений на платформе стали фиксировать с 15 июля. «Злоумышленники никогда не бросают свои схемы. Они просто на время перестают их использовать, а затем слегка модернизируют в соответствии с ситуацией и информационной повесткой», — отметила она.

Так, информаторам «Мошеловки» позвонили в 6 утра и сообщили новость о том, что их пожилой родственник якобы скончался. В первый момент никаких сомнений у потенциальных жертв не возникло, так как родственник действительно был в тяжелом состоянии. Так как до полудня врачи на звонки близких по горячему номеру не отвечают, злоумышленник обрабатывал жертв шесть часов и почти добился заключения договора на обслуживание погребения якобы умершего и перевода аванса, ссылаясь на перегруженные ритуальные службы. Позже люди смогли дозвониться до отделения и узнали, что родственник жив.

Также есть и более опасные последствия взаимодействия с госорганами: житель Люберец, который сдавал в МФЦ паспорт на регистрацию, пожаловался, что на него открыли фирму. Эксперты считают, что с большой долей вероятности данные россиян утекают через недобросовестных сотрудников госорганов.

«Очевидно, что злоумышленники обладают самой актуальной информацией и получают ее непосредственно из горячих линий или служб обработки обращений граждан. Происходит это в результате взломов информационных систем или непосредственно от сотрудников — предстоит разобраться правоохранительным и контролирующим органам. Но очевидно, что в период повсеместной цифровизации всех служб, сервисов и процессов необходимо уделять серьезное внимание информационной безопасности и вопросам защиты личных данных граждан», — заключила Лазарева.

Анна КОМАРОВА