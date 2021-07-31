Основным источником стресса на работе каждый пятый россиянин (22%) считает отношение руководителя к подчиненным. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.

Каждый девятый опрошенный назвал главным фактором, провоцирующим стрессовые ситуации на работе, некорректное поведение коллег и конфликты в коллективе (11%), каждый двадцатый — уровень заработной платы (5%).

Большая нагрузка на работе вызывает стресс у 4% опрошенных. По 4% голосов набрали и такие факторы, как неопределенность поставленных задач и непрофессионализм коллег. 3% работающих утверждают, что стресс у них провоцирует непрофессионализм руководства. Задержку зарплаты, отсутствие рабочих заданий, бардак, а также работу в авральных условиях назвали также по 3% опрошенных.

Лишь 8% россиян не испытывают стресса на работе.

Взаимоотношения с руководителем как источник стресса чаще отмечают женщины (24% против 20% среди мужчин). Женщины также чаще страдают из-за конфликтов в коллективе (13% и 9% соответственно). Мужчины же чаще считают источником стресса уровень зарплаты (7% против 4% среди женщин), непрофессионализм руководства (5% и 1%), отсутствие рабочих заданий (4% и 1%), а также непонимание (3% и 1%).

Екатерина САВЕЛЬЕВА

