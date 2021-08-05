Мещанский суд Москвы признал виновным основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви в рамках рассмотрения дела о хищении более чем 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», передает РАПСИ.

«Калви… признать виновным в растрате организованной группой в особо крупном размере», — сказала судья Анна Сокова.



Также суд признал виновными всех остальных фигурантов уголовного дела: Филиппа Дельпаля, Вагана Абгаряна, Максима Владимирова, Ивана Зюзина, Александра Цакунова и Алексея Кордичева. Оглашение приговора еще продолжается. Ранее гособвинение попросило суд приговорить Калви к шести годам лишения свободы условно, а остальным фигурантам дела назначить от четырех до пяти с половиной лет условного срока.

Компания Baring Vostok занимается прямыми инвестициями в акции компаний на постсоветском пространстве. Майкл Калви основал компанию в 1994 году. Baring Vostok вкладывалась в акции «Яндекса», «ВкусВилла», Тинькофф Банка и другие крупные проекты.

Калви обвинялся в особо крупном мошенничестве при заключении сделки по покупке банком «Восточный» акций компании «Первое коллекторское бюро», но в декабре прошлого года следствие изменило обвинение на растрату. Следствие считает, что цена на актив была завышена, а сделка принесла банку убытки.

Сам Калви отрицает обвинения в свой адрес. Настоящей причиной своего ареста предприниматель считает крупный корпоративный конфликт, связанный с контролем над банком двух групп акционеров.

Позже в четверг, 5 августа, защита фигурантов дела основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви сообщила ТАСС , что Мещанский суд Москвы продолжит оглашение приговора 6 августа и в этот же день может определить наказание для подсудимых (прим. Банки.ру).

