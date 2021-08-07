Мещанский суд Москвы в четверг приговорил к пяти с половиной годам условно основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, признав его виновным в растрате 2,5 млрд рублей. Калви оценил условный срок по делу о растрате как почти победу, сообщает ТАСС.

«Назначить Калви наказание в виде пяти лет и шести месяцев колонии условно», — огласила приговор судья Анна Сокова. «Суд находит показания Калви, Дельпаля, Абгаряна, Зюзина, Владимирова, Кордичева и Цакунова надуманными», — отметила судья. Она назвала их правдивыми только в той части, в которой они не противоречат исследованным доказательствам.

Суд счел вину Калви и других фигурантов дела доказанной. Еще во вводной части приговора судья отметила, что Калви действовал в составе организованной группы совместно с гражданином Франции Филиппом Дельпалем и еще пятью фигурантами дела, он совершил растрату и хищение с ними по заранее составленному плану.

Согласно приговору, все фигуранты дела получили условные сроки: партнер фонда Филипп Дельпаль и другой партнер фонда Ваган Абгарян — четыре с половиной года, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин — пять лет, бывший управляющий директор по инвестициям банка «Восточный» Александр Цакунов и директор компании «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) Максим Владимиров — по четыре года, экс-директор банка «Восточный» Александр Кордичев — три с половиной года.

«В связи с отказом банка «Восточный» от иска к подсудимым оставить его без рассмотрения. Снять арест с имущества и банковских счетов подсудимых, наложенный на стадии предварительного следствия», — огласила приговор судья Анна Сокова.



Суд зачел обвиняемым содержание под домашним арестом и запрет определенных действий. Испытательный срок им установлен в пять лет. При назначении наказания судья учла возмещение ущерба банку «Восточный» и отказ банка от претензий. Также суд принял в расчет положительные характеристики личности обвиняемых, наличие у них детей и отсутствие судимостей.

Калви не сможет в течение пяти лет покинуть Россию без разрешения властей, так как обязан все это время отмечаться во ФСИН.

«Калви обязан в течение пяти лет отмечаться во ФСИН и менять место жительство, уведомляя контролирующие органы», — сказано в оглашенном приговоре.

Судья оглашала приговор два дня. Она перечислила большой объем доказательств, приобщенных к делу стороной обвинения. Приговор огласили ближе к 23:00.



Майкл Калви считает условный срок, назначенный ему судом, почти победой. «Получение условного срока по такой категории дел — это почти победа с учетом практики российских судов. Обвинение в растрате оскорбительно для меня как инвестора», — сказал журналистам Калви после оглашения приговора в Мещанском суде Москвы.



Калви рассказал, что примет решение об обжаловании приговора после изучения его текста. «У этого дела нет ущерба, нет преступного состава и нет потерпевших. Мы были реалистами и прагматиками, понимая историю этого дела. С другой стороны, мы видели, что нас обвиняют в преступлении, которого никогда не было. Нам нужно прочитать, изучить полный текст приговора, чтобы определить наши дальнейшие действия, в том числе решить, обжаловать его или нет», — сказал он.

Как отмечается в заявлении компании Baring Vostok, они продолжат поддерживать коллег. «Наши коллеги невиновны, а уголовное дело, так же как и приговор суда первой инстанции по нему, — безосновательны. Мы продолжим поддерживать наших коллег, какую бы стратегию защиты они ни выбрали. Единственным бенефициаром всех сделок был банк «Восточный», что доказывают финансовые документы, приобщенные к материалам дела и показания всех свидетелей», — говорится в заявлении.