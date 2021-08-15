В первом полугодии 2021 года число сделок с апартаментами в Москве составило около 3,5 тыс., что более чем на 90% превышает результат аналогичного периода прошлого года. Таковы данные экосистемы недвижимости «Метр квадратный» (входит в группу ВТБ). Как отмечают специалисты, в дальнейшем тенденция может продолжится на фоне резкого сокращения условий ипотечной программы с господдержкой.



«Правовой статус апартаментов до сих пор не определен — закон планируется принять лишь в конце этого года. Пока не ясно, что станет его основой — предложение запретить строительство апартаментов или, наоборот, узаконить его. В этих условиях потребители активно раскупают уже готовые объекты — только в первом полугодии спрос на них вырос почти вдвое. И если в течение последнего года весомым аргументом в пользу апартаментов являлась их более доступная цена в сравнении с квартирами в новостройках, то теперь к нему добавится фактор резкого сокращения максимальной суммы ипотеки с господдержкой», — комментирует генеральный директор «Метра квадратного» Вячеслав Дусалеев.

Как отмечает руководитель М2, рынок апартаментов сегодня — это в первую очередь Москва и Санкт-Петербург, где, по разным оценкам, спрос на льготную программу в июле упал в полтора-два раза. В этих условиях потребители, не успевшие приобрести квартиру в новостройках на прежних условиях, сегодня переключают свое внимание на еще не распроданные объекты в комплексах с апартаментами.

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Эксперт рынка недвижимости также обращает внимание, что объем предложения апартаментов на рынке постепенно сокращается. Во II квартале этого года предложение снизилось на 43% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 365,8 тыс. кв. м в связи с дефицитом новых проектов, вызванным повышенным спросом на недвижимость данного типа. В новых условиях спрос на них будет расти быстрее предложения.

«Интересно, что покупатели все чаще делают выбор в пользу компактных апартаментов. На рынке наблюдается сокращение их площадей, а стоимость квадратного метра уже растет примерно сопоставимо со стоимостью квартир. При этом существенного роста цен на рынке апартаментов не ожидается — по нашей оценке, он останется на уровне инфляции», — добавляет Дусалеев.

Специалисты М2 также отмечают, что «задерживать» сроки ввода апартаментов в эксплуатацию до момента принятия закона об их правовом статусе для девелоперов невыгодно. Во-первых, ожидаемый рост процентных ставок по ипотеке может только снизить будущий спрос, а во-вторых, закон может и ужесточить требования к апартаментам, что приведет к росту их себестоимости.