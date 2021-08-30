Удаленные сотрудники берут подработку почти в два раза чаще тех, кто работает на территории работодателя. Об этом свидетельствуют результаты опроса , проведенного порталом SuperJob.

Согласно полученным данным, почти каждый четвертый россиянин (24%) помимо основной работы имеет подработку. 56% работают только в одном месте, но хотели бы найти дополнительный источник заработка. Чаще остальных подрабатывают респонденты, чья основная работа предполагает постоянную «удаленку», — 41%.

Среди тех, кто переведен на дистанционную работу в связи с пандемией коронавируса, дополнительный заработок имеют 39%. Среди тех, кто работает на территории работодателя, — почти в два раза меньше (22%).

Удаленные сотрудники могут уделять подработке больше времени, чем те, кто ходит на работу. Так, среди сотрудников, работающих на территории работодателя, более десяти часов в неделю уделяют подработке 37%, среди сотрудников, которые всегда работали дистанционно, — 39%, среди работников, переведенных на дистанционный режим в связи с пандемией, — 45%.

В опросе, который проводился 10—26 августа 2021 года, приняли участие официально трудоустроенные экономически активные граждане из всех округов страны. Всего было опрошено 2,5 тыс. человек.