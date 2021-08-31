В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего совладельца банка «Балтика», лишившегося лицензии в 2015 году, Олега Власова. Он обвиняется в совершении валютных операций с использованием подложных документов путем перевода денежных средств на счета нерезидентов в особо крупном размере в составе преступного сообщества, уточняется в релизе Генпрокуратуры.

Как полагает следствие, владелец молдавского Moldindconbank Вячеслав Платон совместно с предпринимателями Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным не позднее июня 2013 года создали в Москве и Кишиневе преступное сообщество с целью неправомерного вывода денежных средств в иностранной валюте из РФ. В него был вовлечен Власов, при участии которого члены преступного сообщества в период с июня 2013 года по май 2014 года незаконно вывели со счетов банка «Балтика» на банковские счета Moldindconbank денежные средства в иностранной валюте на сумму более 46 млрд рублей.

Судом в отношении Власова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Преображенский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Расследование в отношении других участников преступного сообщества продолжается.