Половина (51,9%) российских предпринимателей признают, что их компания «скорее не защищена» от атак программ-вымогателей, говорится в исследовании The Bell совместно с компанией Group-IB. Большинство респондентов (77,4%) совершенно не готовы платить выкуп за расшифровку данных.

По данным опроса, 27,4% предпринимателей за последние два года подвергались кибератакам, большинство (59,4%) утверждают, что их эта проблема не коснулась: «им везло», еще 13% не знают, были ли вообще такие атаки, потому что этим вопросом должны заниматься IT-специалисты или служба безопасности. Больше половины опрошенных бизнесменов (50,9%) считают опасной угрозу программ-шифровальщиков.

По данным Group-IB, количество атак на организации на территории РФ в 2021 году увеличилось более чем на 200%. Размер запрашиваемого у российских компаний выкупа зависит от величины организации. В целом «вилка» колеблется от нескольких сотен тысяч до десятков миллионов рублей, средний выплаченный выкуп в 2021 году составил порядка 3 млн рублей. Среднее время простоя атакованной компании составляет 18 суток.

Назван любимый метод мошенников для кражи данных В 2020 году для проникновения в корпоративные системы злоумышленники чаще всего использовали метод перебора паролей, рассказали эксперты из «Лаборатории Касперского». Там уточнили, что в прошлом году инциденты, которые расследовала компания, были связаны с кражей денег, утечками данных, атаками шифровальщиков либо подозрительной активностью в Сети.

Если компанию атакует программа-вымогатель, 17,9% руководителей готовы расстаться с 5 млн рублей, а 3,7% переведут злоумышленникам 10 млн рублей, чтобы вернуть ценные данные. Только 1% опрошенных заявили, что не пожалеют за расшифровку 100 млн рублей. Также 33% предпринимателей сообщили, что остановка всего на несколько часов уже критична для их бизнеса, для 30% критичным является простой на один день.

О том, что электронная почта в 40—60% является точкой проникновения в сеть, знают 50% опрошенных The Bell российских предпринимателей, 50% — не используют дополнительных технологий защиты почты, ограничиваясь встроенными возможностями. Около 16% вообще не думают о том, что почту нужно как-то защищать.