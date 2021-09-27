Москва традиционно заняла первое место в рейтинге городов, которые жители России считают лучшими для построения карьеры. Об этом свидетельствуют результаты опроса , проведенного сервисом SuperJob.

С точки зрения возможностей для карьеры 71% жителей столицы назвали Москву лучшим городом России. Второе место по-прежнему за Санкт-Петербургом (63%), третье — за Казанью (53%). В пятерку лидеров входят также Тюмень и Екатеринбург: как лучшее место для своего карьерного роста их оценили 49% и 48% жителей соответственно.

Сложнее всего строить карьеру сегодня в Волгограде (лишь 13% волгоградцев считают этот город благоприятным для своего профессионального развития), Омске (14%) и Саратове (13%).

По сравнению с прошлогодним рейтингом лучших городов для карьеры оценки большинства российских мегаполисов снизились. Рост наметился лишь в нескольких городах: 7 процентных пунктов прибавил Новокузнецк — на сегодняшний день 27% жителей считают город лучшим с точки зрения карьерных перспектив. «По всей видимости, повышение оценок Новокузнецка связано с резким ростом мировых цен на уголь — это незамедлительно привело в движение экономику угледобывающего региона», — указано в комментарии к результатам опроса.

Кроме того, по сравнению с прошлым годом стали чаще воспринимать свои города как лучшие для карьеры жители Барнаула (зафиксирован рост на 5 п. п.), Махачкалы (на 4 п. п.) и Томска (на 3 п. п.).

Опрос проводился 10 августа — 20 сентября 2021 года. Всего было опрошено по 1 500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга и по 500 респондентов из 37 городов России с населением более 500 тыс. человек.