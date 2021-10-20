Уровень бедности в России в 2021 году и в следующие три года будет сокращаться более быстрыми темпами, чем предполагалось ранее, и уже по итогам 2023-го достигнет исторического минимума — 10,1%, пишут «Известия» , уточняя, что в 2024 году показатель уменьшится до 9,6%. Такой прогноз содержится в Едином плане по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на плановый период до 2030-го.

Финальная версия Единого плана предполагает более оптимистичный сценарий сокращения бедности в России. Так, в этом году доля людей с доходами ниже прожиточного минимума должна упасть до 11,4% (что коррелирует с прогнозом Всемирного банка) вместо 12,1% в сентябрьской промежуточной версии документа.

Правительство ожидает, что ускоренная положительная динамика сохранится и в ближайшие три года. В 2022 году уровень бедности опустится до 10,8% (ранее ожидалось 11,5%), в 2023-м — до 10,1% (прежде — 10,9%), а в 2024-м — до 9,6% (вместо 10,4%). Таким образом, уже к концу 2023 года этот показатель должен упасть до исторического минимума за весь постсоветский период (10,7% по итогам 2012 года). Целевой показатель на 2030 год остался на уровне 6,5%, что соответствует поставленной президентом задаче по снижению бедности в два раза по сравнению с 2017 годом (12,9%). Абсолютные цифры в документе не приведены.

Минтруд: в структуре бедности в России семьи с детьми составляют 80% Семьи с детьми составляют 80% в структуре бедности России, основным инструментом борьбы с бедностью должна стать поддержка таких семей. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Согласно данным Росстата, в 2020 году уровень бедности снизился с 12,3% до 12,1% (17,8 млн человек).

По словам замглавы Минэкономразвития Полины Крючковой, пересмотр прогноза частично связан с изменением методики расчета уровня бедности вследствие нового принципа определения прожиточного минимума, исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода. «Если при старом подходе мы могли теоретически сократить бедность до нуля, то, когда прожиточный минимум устанавливается от медианного дохода, такой вариант невозможен. Все равно кто-то будет ниже этого процента», — отметила замминистра.

В Росстате пояснили, что формула расчета уровня бедности не изменилась, но базовым показателем теперь выступает медианный доход (половина работающих получает больше этой величины, половина — меньше). С 1 января 2021 года прожиточный минимум стал рассчитываться как 44,2% от медианного среднедушевого дохода за предыдущий год. В нынешнем этот показатель в целом по РФ составляет 11 653 рубля. В то же время служба планирует усовершенствовать методику оценки уровня жизни, доходов, расходов и других социально-экономических показателей различных групп населения. Для этого ведомство заказало специальное научное исследование.