Больше половины россиян хотя бы раз приобретали товары по скидкам в «черную пятницу», показал проведенный Райффайзенбанком опрос. При этом 31% участников опроса заявили, что обошлись бы без половины вещей, купленных по акции. Среди спонтанных и бесполезных покупок оказались вставная челюсть, платье для кошки и костюм клоуна.

Согласно опросу, хотя бы раз на распродажах «черной пятницы» делали покупки 64% россиян. Остальные либо не верят, что так можно сэкономить, либо не имеют времени на поиск предложений, а еще часть вовсе не слышали о таких акциях.

Обычно россияне ищут на распродажах одежду, обувь, технику и товары для дома. Каждый третий покупает на распродажах товары для детей и косметику. Реже покупатели интересуются товарами для животных. Еще реже россияне ищут скидки на книги, цифровой контент, подписки, товары для творчества и хобби, показал опрос. При этом каждый пятый опрошенный тратит на распродажах в «черную пятницу» 10—20 тыс. рублей, еще 29% — 5—10 тыс. рублей. От 1,5 тыс. до 5 тыс. рублей на распродажах готовы потратить около 22% респондентов, а 13% планируют уложиться в сумму до 50 тыс. рублей.

«Опрошенные россияне назвали самые странные и бесполезные вещи, которые они купили в «черную пятницу». В их число вошли вставная челюсть, платье для кошки, пузырьковый светильник, костюм клоуна, ящерица, шуба на два размера меньше нужного, брелок в виде стручка гороха, пуховик с растрепанным воротником, говорящий тостер и многочисленные секс-игрушки. Нередко выяснялось, что вещи «со скидкой» стоили столько же, сколько и до «черной пятницы», — рассказали в Райффайзенбанке.

Кроме того, 31% респондентов заявили, что обошлись бы без половины вещей, купленных по акции. При этом лишь 2,5% участников опроса считают бесполезными все покупки, сделанные в «черную пятницу».

В опросе приняли участие более 3 тыс. россиян старше 18 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края, Татарстана, Омской, Новосибирской, Ростовской областей и Краснодарского края.