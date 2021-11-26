Объем украденных денег по итогам распродаж в «черную пятницу» может превысить 300 млн рублей, пишут «Известия» , ссылаясь на прогноз компании Zecurion. По данным исследования, 64% россиян планируют принять участие в акциях, что дает возможность замаскировать мошенническое предложение под настоящее, отметил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. Также пользователи зачастую становятся невнимательными, когда стремятся получить выгодную цену.

Основной схемой кибермошенничества остается распространение фишинговых писем, связанных со специальными предложениями продажи товаров и оказания услуг, рассказал аналитик центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT компании «Инфосистемы Джет» Игорь Фиц. Другим актуальным вектором атак является таргетинговая и контекстная реклама, которая размещается на популярных ресурсах, добавил он.

После того как человек оплатил покупку на мошенническом сайте, с него списываются деньги, но товар в итоге не доставляется, а данные банковской карты, Ф. И. О., адрес доставки попадают в руки злоумышленников, подчеркнул директор блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошин. Эти сведения могут быть проданы на черном рынке и использованы для дальнейших атак. В ЦБ сообщили, что за II квартал 2021 года объем списаний без согласия клиентов при оплате товаров и услуг в Интернете составил 857 млн рублей. Это всего втрое больше, чем прогнозируемые в Zecurion кражи по итогам одной распродажи в ноябре.

Число фишинговых атак в сфере онлайн-платежей перед «черной пятницей» утроилось Общее количество фишинговых атак в октябре 2021 года в сфере онлайн-платежей в преддверии сезона распродаж и «черной пятницы» по всему миру выросло более чем втрое по сравнению с сентябрем. Такие данные «Лаборатории Касперского» приводит ТАСС.

Крупнейшие онлайн-площадки отметили рост популярности мошеннических рассылок в 2021 году. Там подчеркнули, что информация передается в правоохранительные органы. Также службы информационной безопасности регулярно мониторят подозрительные активности и оперативно блокируют попытки создания фишинговых сайтов.

Чтобы не попасться на удочку мошенников, следует внимательно относиться к сайтам интернет-магазинов, подчеркнул Ульянов: не следует доверять сообщениям из массовых рассылок и с незнакомых номеров, а также в тематических группах. Оплачивать покупку лучше по факту получения. Для онлайн-операций лучше завести отдельную виртуальную карту с минимально необходимой суммой на счету или установить там лимиты расходов. Также важно проверить, не стоит ли галочка создания автоплатежа, не подключаются ли подписки, дополнительные услуги и другие навязанные расходы, напомнил эксперт.