Объем украденных денег по итогам распродаж в «черную пятницу» может превысить 300 млн рублей, пишут
Основной схемой кибермошенничества остается распространение фишинговых писем, связанных со специальными предложениями продажи товаров и оказания услуг, рассказал аналитик центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT компании «Инфосистемы Джет» Игорь Фиц. Другим актуальным вектором атак является таргетинговая и контекстная реклама, которая размещается на популярных ресурсах, добавил он.
После того как человек оплатил покупку на мошенническом сайте, с него списываются деньги, но товар в итоге не доставляется, а данные банковской карты, Ф. И. О., адрес доставки попадают в руки злоумышленников, подчеркнул директор блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошин. Эти сведения могут быть проданы на черном рынке и использованы для дальнейших атак. В ЦБ сообщили, что за II квартал 2021 года объем списаний без согласия клиентов при оплате товаров и услуг в Интернете составил 857 млн рублей. Это всего втрое больше, чем прогнозируемые в Zecurion кражи по итогам одной распродажи в ноябре.
Общее количество фишинговых атак в октябре 2021 года в сфере онлайн-платежей в преддверии сезона распродаж и «черной пятницы» по всему миру выросло более чем втрое по сравнению с сентябрем. Такие данные «Лаборатории Касперского» приводит ТАСС.
Крупнейшие онлайн-площадки отметили рост популярности мошеннических рассылок в 2021 году. Там подчеркнули, что информация передается в правоохранительные органы. Также службы информационной безопасности регулярно мониторят подозрительные активности и оперативно блокируют попытки создания фишинговых сайтов.
Чтобы не попасться на удочку мошенников, следует внимательно относиться к сайтам интернет-магазинов, подчеркнул Ульянов: не следует доверять сообщениям из массовых рассылок и с незнакомых номеров, а также в тематических группах. Оплачивать покупку лучше по факту получения. Для онлайн-операций лучше завести отдельную виртуальную карту с минимально необходимой суммой на счету или установить там лимиты расходов. Также важно проверить, не стоит ли галочка создания автоплатежа, не подключаются ли подписки, дополнительные услуги и другие навязанные расходы, напомнил эксперт.
В Рунете появилась новая схема мошенничества: злоумышленники создают ресурсы, имитирующие сайты с промокодами, где в том числе предлагается кэшбэк 50% при денежном переводе с карты на карту на сумму от 3 тыс. рублей, пишет