Два из трех крупнейших российских маркетплейсов, купивших в последнее время банки, активно их докапитализируют, пишет «Коммерсант» , уточняя, что за последние три месяца капитал Озон Банка удвоился, а Яндекс Банка — вырос в 1,6 раза.

По данным отчетности, к 1 ноября Яндекс Банк увеличил его до 1,64 млрд рублей, Озон Банк — до 780 млн рублей. За три месяца рост составил 1,6 и 2 раза соответственно. Компания Ozon закрыла сделку по приобретению Оней-банка (теперь Озон Банк) у Совкомбанка в конце мая этого года, а Yandex объявил о закрытии сделки по покупке банка «Акрополь» (сейчас Яндекс Банк) в середине июля.

Оба банка отказались раскрыть, до какого уровня планируется наращивать капитал и какие задачи ставятся перед организациями в ближайшее время. В «Яндексе» только уточнили, что докапитализация рассчитана на рост бизнеса. Пока же бизнес невелик: активы Яндекс Банка лишь приближаются к 2 млрд рублей, а у Озон Банка — к 1 млрд рублей.

Яндекс Банк обзавелся фальшивым сайтом еще до открытия В Сети появился неофициальный сайт еще не запустившегося Яндекс Банка, пишет «Коммерсант» , уточняя, что в целом сайт копирует товарный знак реального банка, однако выглядит не очень информативным. Через такие сайты мошенники могут собирать персональные данные с целью дальнейшей перепродажи, использовать их для фишинга и атак на реальный банк и его клиентов.

Вместе с тем эксперты высоко оценивают возможности банков по расширению бизнеса. Директор банковской аналитической группы Fitch Ratings Антон Лопатин считает, что Яндекс Банк с нынешним капиталом может нарастить активы до 12—14 млрд рублей, а Озон Банк с учетом меньшего капитала — до 6—7 млрд рублей. Он отметил, что выдача кредитов на сумму, сопоставимую с возможным ростом активов (6—12 млрд рублей), поднимет их в число 65—75 крупнейших банков по этому показателю.

По словам источника на банковском рынке, скорее всего, банки будут реализовывать разные модели развития. Так, у Yandex очень большой поток клиентов, которые ищут товары на «Яндекс.Маркете», в том числе и для приобретения их в кредит. «При этом он может не подходящие ему по формату кредиты отдавать банкам-партнерам, а себе оставлять «сливки», не торопясь, собрать портфель высококачественных кредитов», — считает он. Гендиректор сервиса подписки «Огонь» (его партнерами являются Газпромбанк, «ГПБ Мобайл», гипермаркет «Лента», «Ситилинк», онлайн-кинотеатры ivi и Premier) Владимир Начев отметил, что в портфеле «Яндекса» присутствует ресурс Авто.ру, на котором стоит автокредитование от банка «Тинькофф». «Ожидаемой была бы замена таких партнеров на собственные каналы, так как любая экосистема стремится консолидировать все источники маржи и удержания клиентов», — уверен он.

Что касается Озон Банка, то, по мнению собеседников, ему логично развивать рассрочку на картах Ozon, количество которых превысило 1,5 млн штук. «Рассрочка хороша тем, что в этом случае происходит софинансирование покупки со стороны банка, магазина и производителя товара, в результате ставка по кредиту получается ниже, чем при классическом кредитовании, следовательно, она оказывает меньшее давление на капитал», — пояснил собеседник на банковском рынке. «Можно ожидать и расширения услуг, в частности за счет кредитования продавцов, чтобы увеличить их лояльность и потенциальные обороты», — считает Начев.