Бывшего главу Экопромбанка будут судить за растрату 249 млн рублей

В Пермском крае перед судом предстанет бывший председатель правления Экопромбанка, обвиняемый в растрате более чем 249 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Обвинительное заключение утверждено по части 4 статьи 160 и части 2 статьи 201 Уголовного кодекса РФ: фигуранту инкриминируются, соответственно, растрата и злоупотребление полномочиями.

По версии следствия, в период октября — ноября 2013 года обвиняемый, используя служебное положение, заключил кредитный договор без обеспечения с подконтрольной организацией — ООО «Рейс», в результате чего банку был причинен ущерб на сумму более 249 млн рублей.

Кроме того, он и его заместитель, действуя в интересах ООО «Магнит-Инвест», которое не выполнило условия по возврату денежных средств в рамках кредитного договора на 260 млн рублей, вывели из состава обеспечения по данному договору объекты недвижимости на сумму залога. В результате организация не исполнила обязательства перед банком.

Поскольку обвиняемый скрылся от правоохранительных органов, он был объявлен в международный розыск. «В связи с установлением его местонахождения на территории Кипра в августе 2016 года в компетентные органы Республики Кипр был направлен запрос о выдаче, который удовлетворен», — указано в сообщении. Позже фигурант был выдан России.

После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Перми для рассмотрения по существу, говорится в релизе.



Экопромбанк был лишен лицензии 18 августа 2014 года. Должность его предправления занимал тогда Андрей Туев. Как можно заключить из публиковавшихся ранее материалов, речь в сегодняшнем сообщении Генпрокуратуры идет именно о нем.