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ВТБ принял решение о сохранении «удаленки» для как минимум половины головного офиса

17.01.2022 11:52
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
СберБанк Альфа-Банк ВТБ Газпромбанк Росбанк ЮниКредит Банк Московский Кредитный Банк

Руководство ВТБ приняло решение о сохранении удаленного режима работы для не менее чем 50% от фактической численности сотрудников головного офиса банка. Об этом в понедельник сообщили в кредитной организации.

«Здоровье наших сотрудников и клиентов — безусловный приоритет для банка ВТБ. На фоне сложной эпидемиологической ситуации и интенсивного распространения нового штамма коронавируса в мире руководство банка приняло решение о сохранении удаленного режима работы для не менее чем 50% от фактической численности сотрудников головной организации банка», — рассказали в ВТБ.

В банке напомнили, что этот режим действует там еще с осени прошлого года. В дополнение к этому руководителям структурных подразделений рекомендовано по возможности увеличить число подчиненных сотрудников, работающих удаленно, до 70%. Кроме того, обязательное ПЦР-тестирование теперь будет проводиться на еженедельной основе для всех работающих в офисах головной организации банка, также сохраняются ограничения на очные встречи и командировки.

«Мы внимательно следим за развитием ситуации и в дальнейшем будем принимать все необходимые меры в целях защиты здоровья наших сотрудников и клиентов», — заверили в ВТБ.

Информагентство РБК на прошлой неделе сообщало со ссылкой на главу СберБанка Германа Грефа, что с понедельника, 17 января, половина сотрудников банка будет переведена на удаленный режим работы. «Мы с понедельника отправляем 50% [сотрудников] на «удаленку», все совещания переводим в виртуальный [режим]», — рассказал Греф, назвав новый штамм коронавируса «омикрон» «очень заразной штукой».

В РБК тогда же выяснили, что в Московском Кредитном Банке удаленно работают около 40% сотрудников и банк не выводил их из такого режима. Вакцинированы от коронавируса более 75% сотрудников.

В ЮниКредит Банке перевели в дистанционный формат «значительную часть сотрудников». Для сокращения риска заражения COVID-19 в компании предусмотрена посменная работа, разделение важных функций банка на несколько команд и размещение их в разных офисах.

В московских офисах Газпромбанка работают менее 25% сотрудников, в регионах — 60% без учета работников дополнительных офисов, кассиров, инкассаторов и водителей. «Оперативный штаб банка с июня 2021 года не принимал решение о выводе большего количества работников в офисы. Введение дополнительных ограничений в связи с «омикроном» пока не принималось», — сказали в банке. В ГПБ вакцинированы 83% работников, которые должны были обязательно сделать прививку; в целом в банке привиты почти 70% сотрудников.

В Альфа-Банке большинство работают попеременно — и дома, и в офисах-коворкингах. При этом до 70% сотрудников центрального офиса и региональных неклиентских подразделений работают удаленно.

В Росбанке удаленный режим работы для сотрудников установлен как приоритетный.

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