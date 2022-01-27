Индекс Иванова: оценка перспектив бизнеса потребителями достигла исторического максимума

Россияне в IV квартале 2021 года стали меньше тревожиться из-за безработицы, а индекс оценки бизнес-перспектив достиг исторического максимума, показало традиционное исследование «Потребительский индекс Иванова», которое ежеквартально проводит SberCIB Investment Research. По данным аналитиков, индекс потребительских настроений снизился впервые с конца 2020 года, но компоненты индекса остались близки к уровням 2016—2021 годов, что говорит об улучшении настроений по сравнению с предыдущим годом.

«На рынке труда сейчас высокое предложение для работодателей: 15% компаний столкнулись с нехваткой кадров в четвертом квартале. Ивановы стали меньше тревожиться из-за безработицы на фоне ее возвращения на доковидные уровни — среди опрошенных она составила 11%. Некоторое снижение индекса потребительских настроений: с минус 16% в третьем квартале до минус 18% в четвертом квартале 2021 года можно объяснить тем, что данные были получены в ходе опросов с 22 ноября по 10 декабря, когда число инфицированных коронавирусом в России было высокое, инфляция достигла пика, рубль ослаб, а дополнительных социальных выплат не планировалось. По-прежнему больше всего людей беспокоило состояние здоровья, это отметили 58% опрошенных. На втором месте — рост инфляции, и этот фактор указали 54% опрошенных», — комментирует руководитель SberCIB Investment Research Ярослав Лисоволик.

На фоне снижения беспокойства по поводу безработицы индекс оценки бизнес-перспектив в IV квартале 2021 года достиг исторического максимума — 21%, повысившись на 3 процентных пункта относительно уровня того же периода 2020 года.

Традиционно «индекс Иванова» исследует покупательские предпочтения респондентов. Согласно опросу, проведенному в декабре 2021 года, 74% Ивановых совершали онлайн-покупки в предыдущие шесть месяцев. Эта доля снизилась незначительно по сравнению с предыдущим кварталом, но частота онлайн-покупок увеличилась.



Доля тех, кто покупает через Интернет продукты питания, стабилизировалась на уровне 31% (столько же она составила в III квартале 2021 года), частота заказов также была стабильной: около 70% онлайн-покупателей отметили, что приобретают продукты как минимум раз в месяц, а 15% — как минимум раз в неделю (так же, как в III квартале 2021-го).

Впервые за время проведения опросов онлайн-магазины оказались популярнее открытых рынков. Доля онлайна в продуктовой рознице увеличилась с 5% в I квартале 2020 года до 9% в IV квартале 2021-го, а доля открытых рынков почти не изменилась (8% в 2021 году). Также отмечается снижение доли гипермаркетов: с 19% до 16% в аналогичный период. При этом доля магазинов «у дома» осталась высокой — более трети. Доля супермаркетов немного снизилась и в IV квартале 2021 года составила 15%. Все это говорит о том, что продуктовые онлайн-магазины и магазины «у дома» «перетягивают» покупателей у крупных офлайн-форматов, отмечают аналитики.

Доля Ивановых, у которых есть брокерский онлайн-счет, увеличилась на 5 п. п., составив 15%. Доля тех, кто планирует открыть брокерский счет, почти не изменилась, что указывает на замедление этого тренда. Одним из объяснений, по мнению аналитиков, может быть ужесточение политики ЦБ: после нескольких повышений ключевой ставки во втором полугодии ставки по депозитам стали более привлекательными для Ивановых.



Ивановы по-прежнему заинтересованы в инвестициях в ценные бумаги. Доля тех, кто хочет инвестировать сумму до 15 тыс. рублей, повысилась, а доля тех, кто планирует вложить более 15 тыс., осталась такой же, как годом ранее. В целом респонденты стали более позитивно оценивать инвестиции, чем год назад (доля тех, кто не хочет инвестировать на фондовом рынке, снизилась с 17% до 14%).

В IV квартале 2021 года 15% компаний намеревались нанять новых сотрудников, но не могли заполнить имеющиеся вакансии из-за сложной ситуации на рынке труда. У 31% компаний есть незаполненные вакансии, на которые они не нанимают новых сотрудников и перекладывают обязанности на тех, кто уже работает. Это приводит к избыточной загруженности работников, говорится в исследовании.



Примерно 25% Ивановых в последние 12 месяцев проходили онлайн-обучение, это на 3 п. п. больше, чем в июне 2021 года (среди респондентов, которые проходили какие-либо образовательные курсы, около 67% делали это в онлайн-режиме, как и в июне 2021 года). Приблизительно 75% из них сказали, что платили за обучение, это на 10 п. п. больше, чем в июне. Основными каналами получения образовательных услуг в Интернете были специализированные онлайн-платформы (52%) и соцсети (38%).