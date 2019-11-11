Компания EveryTag¸ разработчик комплексных решений в сфере управления корпоративным контентом и информационной безопасностью организации, запустила решение EveryTag VDR — виртуальную комнату данных, обеспечивающую максимально высокий уровень безопасности при работе с документами, содержащими чувствительную информацию. Решение уникально, поскольку защищает данные в том числе от фотографирования экрана и/или утечки через печатные копии.

По разным данным, в 2019 году активно выросло количество утечек, совершенных через фотографирование экрана (с 1—2% до 10%). Злоумышленники также продолжают «сливать» информацию через напечатанные документы и их последующую оцифровку. В зоне риска — как персональные данные клиентов, так и другая чувствительная информация. Для банковских учреждений и других игроков рынка это может нанести серьезный репутационный и финансовый ущерб.

Виртуальная комната EveryTag VDR позволяет пользователям комфортно и безопасно работать с документами и обмениваться файлами в защищенном от утечек режиме. Информация становится особенно уязвима после вывода на экран или печать — злоумышленник может сфотографировать экран, сделать печатную или скан-копию бумажного документа и распространить его. DLP-, DRM- и IRM-продукты не решают проблему таких утечек, а жесткие системы контроля и надзора становятся обременительными для партнеров и сотрудников. В основе работы EveryTag VDR лежит запатентованный алгоритм ILD (information leaks detection), который автоматически преобразовывает каждый документ в новую персонализированную копию каждый раз, когда документ открывают. Таким образом, все пользователи работают со своей уникальной копией, которая не содержит специальных символов, каких-либо меток или прочих артефактов, которые были бы заметны и устранены злоумышленником, но в каждой строке, в каждом элементе документа содержится информация, кем и когда была получена конкретно эта копия документа. Все работающие с файлами участники знают, что в случае утечки система сможет определить виновника со 100-процентной вероятностью, что минимизирует риски «слива» данных.

«В современном мире информация является одним из самых ценных ресурсов, а в финансовой отрасли она зачастую играет и вовсе главенствующую роль, — отметил генеральный директор EveryTag Сергей Войнов. — Мы разработали наше решение, чтобы сделать работу с документами максимально безопасной и защищенной от всех типов утечек, включая спровоцированных сотрудниками через фото экрана и/или распечатку документов».

Чтобы убедиться в качестве и надежности решения, в течение ноября компании могут получить бесплатный доступ к демоверсии EveryTag VDR. Для этого необходимо заполнить форму на странице компании .