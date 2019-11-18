Банк «Восточный» в преддверии Нового года представляет акцию «Дед Мороз одобряет», по которой минимальная ставка по кредиту наличными «Большой комфорт» снижена до 9% годовых. Акция действует до 14 января 2020 года.

Кроме низкой процентной ставки, банк «Восточный» сделал привлекательными и другие условия по кредиту. Так, максимальная сумма увеличена до 1,5 млн рублей, минимальная составляет 80 тыс. рублей. Срок кредитования — 36 месяцев. При этом заявку на сниженную ставку и крупную сумму финансирования на длительный срок банк готов рассмотреть в течение одного дня.

«Впереди новый, 2020 год, и пора реализовывать самые долгожданные планы: сделать ремонт, обновить мебель или бытовую технику, поехать в отпуск всей семьей, приобрести новый автомобиль. В этом нашим клиентам поможет новая предновогодняя акция «Дед Мороз одобряет». Большая сумма кредита, низкая процентная ставка и максимально быстрое рассмотрение кредитной заявки сделают заметные желания вполне реальными», — отметил директор департамента кредитных продуктов банка «Восточный» Николай Алтунин.

Подробности акции «Дед Мороз одобряет» можно узнать на сайте банка «Восточный».