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Кредитная организация была учреждена на заре развития банковской системы России — в ноябре 1990 года. В 1998 году муниципальные власти дали банку четкое направление — ипотечное кредитование в Оренбургской области. В 2001 году банк «Русь» стал одним из первых в стране по созданию системы реинвестирования ипотечных кредитов. Членом системы страхования вкладов ОИКБ «Русь» стал в октябре 2004 года. В настоящее время Банк «Русь» — универсальный банк, оказывающий все виды банковских услуг для юридических и физических лиц, а также уполномоченный Банк администрации области по многим программам.

На текущий момент основным акционером банка выступает Оренбургская область в лице Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области с долей в 48,6% и АО «Банк Оренбург», владеющий 51,27%. Доля в 0,13% принадлежит миноритариям.

Финучреждение имеет статус уполномоченного банка правительства Оренбургской области с 2000 года.

Сеть банка в основном сосредоточена в Оренбурге, где присутствуют головной и восемь дополнительных офисов. Кроме того, банк располагает дополнительным офисом в Орске. Собственная банкоматная сеть насчитывает 35 банкоматов и 13 устройств по приему наличных. Согласно данным отчетности МСФО, за девять месяцев 2018 года, списочная численность персонала по состоянию на 30.09.2018—430 человек.

Ипотечное кредитование является одним из приоритетных направлений деятельности в рознице, клиентам доступен целый ряд программ. Физлицам также доступны потребительские кредиты, вклады, денежные переводы (Western Union, «Золотая Корона», Contact) и платежи (система «Город»), оформление банковских карт систем MasterCard, «Золотая Корона», «Мир», мобильный и интернет-банкинг и др. Корпоративным клиентам доступно РКО, депозиты, кредитование, зарплатные проекты, эквайринг, дистанционное банковское обслуживание и др. Кредитная организация обслуживает государственные и муниципальные предприятия, предприятия ЖКХ, транспорта, страховые и промышленные компании, индивидуальных предпринимателей, делает упор на малый и средний бизнес (по программе МСП Банка). Исходя из данных отчетности МСФО за 9 месяцев 2018 года, корпоративный кредитный портфель банка представлен следующими отраслями экономики: торговля (30%), промышленность (22,9%), строительство (20%), транспорт и связь (11,6%), сельское хозяйство (5,6%), сфера услуг (5,4%), финансы (4,1%).

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 5,7% (или 374 млн рублей), составив 6,2 млрд рублей на 01.11.2018.

Снижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств физических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей портфеля ценных бумаг и прочих активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 71,3% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах не изменилась (71,3%), при этом их номинальный объем сократился на 273 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 5,3% до 5,4%, при этом их номинальный объем сократился на 14,5 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.11.2018 составил 1,1 млрд рублей, с начала года данный показатель сократился на 5,7% (или 65 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 17,2% и 82,8% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 21,13% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 55,1% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.11.2018 составляют 82,2% и 17,8% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 49% до 55,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 196,2 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг сократилась c 28,1% до 18,3%, при этом их номинальный объем сократился на 714,7 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 0,7% до 8,8%, при этом их номинальный объем увеличился на 506,6 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 8,1% до 6,6%, при этом их номинальный объем сократился на 120,1 млн рублей;

• доля прочих активов сократилась c 9,5% до 6,5%, при этом их номинальный объем сократился на 222,2 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 3,4 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 196,2 млн рублей (или 6,1%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные физическим лицам, — 64,9%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 85,8%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 4,7% до 9,5%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 10,2%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 2,5 млрд рублей (72% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.11.2018 составляет 549,7 млн рублей, из которых 350 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 2,2 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила убыток в размере 28,2 млн рублей. По итогам января — октября 2018 года кредитная организация демонстрирует убыток в размере 48,5 млн рублей.

Совет директоров: Татьяна Терскова (председатель), Светлана Хвалева, Дмитрий Яшников, Андрей Сивелькин, Денис Толпейкин.

Правление: Денис Толпейкин (председатель), Игорь Каргаполов, Дмитрий Колпашников, Арслан Джурсынгалиев, Ольга Маценко.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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