Банк учрежден в 1992 году в форме общества с ограниченной ответственностью. В 2003 году был приобретен американским конгрессменом Чарльзом Тейлором и супругами Мариной и Борисом Большаковыми, а уже на следующий год кредитная организация поменяла свою организационно-правовую форму на открытое акционерное общество.

В декабре 2004 года банк стал участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц. В марте 2015 года сменил организационно-правовую форму на АО. В июле 2015 года Банк России привлекал руководителя кредитного учреждения к административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Акционерами и бенефициарами банка являются бывший член палаты Представителей конгресса США от штата Северная Каролина Чарльз Тейлор (80,20%), генерал-майор запаса ФСБ РФ, государственный советник налоговой службы II ранга, совладелец, исполнительный директор ООО «ЭнАк» и председатель наблюдательного совета банка Борис Большаков и Ирина Хилкова (родственники), совместно владеющие 19,80% акций общества.

Сеть банка представлена головным офисом, шестью дополнительными офисами, оперкассой вне кассового узла и двумя операционными офисами. Большая часть отделений банка расположена в Ивановской области. Небольшая сеть банкоматов насчитывает девять устройств и десять платежных терминалов. Среднесписочная численность персонала банка на 31 декабря 2017 года − 126 человек (годом ранее — 129 человек).

Частным лицам банк предлагает расчетно-кассовое обслуживание, кредиты, линейку вкладов, пластиковые карты (MasterCard), денежные переводы без открытия счета (Blizko, Contact, «Золотая Корона»), индивидуальные сейфы, операции на рынке ценных бумаг, оплату услуг.

Юридическим лицам доступны РКО, кредиты, лизинг, удаленное банковское обслуживание, обслуживание валютных счетов, зарплатные проекты, депозиты, инкассация и пр. В числе клиентов банка были замечены такие компании, как ООО «Завод Ивтекмаш», ОАО «Ивановский завод тяжелого станкостроения», ОАО «Ивхимпром», ОАО «Точприбор», ООО «ЭнАк».

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 1,6% (или 54,5 млн рублей), составив 3,6 млрд рублей на 01.08.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком собственных средств, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема и выданных МБК.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 63,6% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 65,9% до 63,6%, при этом их номинальный объем сократился на 44,4 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 8,9% до 8,2%, при этом их номинальный объем сократился на 20,7 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.08.2018 составил 465,4 млн рублей, с начала года данный показатель увеличился на 9,3% (или 39,4 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 13% и 87% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется с запасом, составляя 13,53% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 70,9% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.08.2018 составляют 76,5% и 23,5% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель сократилась c 75,5% до 70,9%, при этом их номинальный объем сократился на 121,9 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 3,7% до 5,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 71 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 8% до 6,1%, при этом их номинальный объем сократился на 65 млн рублей;

• доля основных средств увеличилась c 8,9% до 13,7%, при этом их номинальный объем увеличился на 177,3 млн рублей;

• доля прочих активов сократилась c 3,9% до 3,6%, при этом их номинальный объем сократился на 6,9 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 2,5 млрд рублей. С начала года его объем сократился на 121,9 млн рублей (или 4,6%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 60,5%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 88,4%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 2,5% до 2,1%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 21%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 2,7 млрд рублей (104,8% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.08.2018 составляет 202,1 млн рублей, из которых 201 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 72 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 105,3 млн рублей. По итогам семи месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует убыток в размере 116,1 млн рублей.

Наблюдательный совет: Борис Большаков (председатель), Марина Большакова, Александр Карякин, Ирина Хилкова, Евгений Крупин.

Правление: Артемий Морковкин (председатель), Валентина Пруднова, Никита Кузьмин, Лидия Тихомирова (главный бухгалтер), Галина Котова.

