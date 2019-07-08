Арбитражный суд Ивановской области удовлетворил заявление ЦБ о признании банкротом банка «Иваново» (80,2% акций принадлежало бывшему члену палаты представителей США от Северной Каролины Чарльзу Тейлору), говорится в материалах суда.

Регулятор 5 апреля издал приказ об отзыве у банка лицензии на осуществление банковских операций.

«Ключевым направлением деятельности банка «Иваново» являлось кредитование компаний и физических лиц. При этом более 70% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды. Основным источником финансирования этой деятельности были привлеченные денежные средства населения (на их долю приходилось около 90% всех привлеченных банком средств)», — сообщил ЦБ.

Кроме того, банк «Иваново» допустил ряд нарушений в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также банк систематически занижал величину необходимых к формированию резервов и завышал стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения.

В банк была назначена временная администрация.