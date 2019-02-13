13.02.2019 12:30 426

Банк ВТБ стал владельцем пакета в Объединенной зерновой компании (ОЗК) в размере 50% минус одна акция, сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Другие подробности сделки не приводятся.

Пресс-служба ВТБ подтвердила РБК эту информацию, уточнив, что этот пакет ранее находился в залоге у банка.

«Таким образом была урегулирована значительная часть обязательств группы «Сумма» в сфере строительства перед банком», — пояснили в ВТБ.

О том, что до конца 2018 года ОЗК продаст 50% минус одну акцию ВТБ, сообщал осенью прошлого года занимавший пост гендиректора компании Михаил Кийко. Этим пакетом владела группа «Сумма» бизнесмена Зиявудина Магомедова, который сейчас проходит по делу о создании преступного сообщества и хищении 300 млн руб. В ноябре следователи оценили общий ущерб от действий предпринимателя и его брата, экс-сенатора Магомеда Магомедова, в 2,8 млрд руб.

Летом ВТБ получил 22,25% в капитале основного актива ОЗК, Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП), в августе Федеральная антимонопольная служба разрешила банку приобрести еще 10,93% у «Суммы». Об изменениях участия «Суммы» в капитале ОЗК в октябре рассказывала в интервью РБК член совета директоров ОЗК Лейла Маммедзаде.

«Сумма» сейчас не может быть полезной в развитии этого актива. Разговор о том, что ОЗК необходимо приватизировать, шел много лет. Я искренне верю в то, что если она станет частной компанией, то скорость принятия решений в ней увеличится и это еще более позитивно подействует на ее деятельность», — говорила она.

Зиявудин Магомедов стал совладельцем ОЗК в мае 2012 года, выкупив допэмиссию компании за 5,95 млрд руб., при этом контрольный пакет принадлежал государству. ОЗК владеет 17 элеваторами и хлебоприемными предприятиями, в которых может храниться 2,1 млн т зерна, восемью перерабатывающими предприятиями мощностью 1,2 млн т зерна в год и двумя портовыми элеваторами по перевалке зерна — в Калининграде и Новороссийске.

С октября 2018 года и.о. гендиректора ОЗК стал Сергей Королев. В феврале акционеры ОЗК избрали новый состав совета директоров компании, в него вошли четверо представителей ВТБ — старший вице-президент кредитной организации Виталий Сергейчук, советник гендиректора «ВТБ Капитала» Максим Степанов, замруководителя департамента финансирования инфраструктуры «ВТБ Капитала» Евгений Трусов и старший аналитик Елена Сахнова.

Григорий ДУБОВ

При участии: Екатерина ЛИТОВА