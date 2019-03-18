18.03.2019 10:40 457

Верховный суд (ВС) назвал повышенные комиссии, которые устанавливают банки по сомнительным операциям своих клиентов, не соответствующими антиотмывочному закону (115-ФЗ). Практически в то же время ВС признал законными комиссии, которые удерживают кредитные организации при принудительном закрытии счета сомнительному клиенту. Учитывая такой подход, банкам стоит быть внимательнее в названии комиссий, указывают эксперты.

На прошлой неделе было обнародовано два определения ВС, где суд дал правовую оценку законности «заградительных» тарифов банков для клиентов, подозреваемых в совершении сомнительных операций с точки зрения антиотмывочного закона (115-ФЗ). Оценивая по сути одни и те же комиссии, суд пришел к прямо противоположным выводам.

В первом споре Совкомбанк зачислил средства во вклад физлица, но при этом удержал с него 20% комиссии. Операцию по зачислению крупной суммы от юрлица во вклад физлица банк счел сомнительной с точки зрения 115-ФЗ. В определении ВС указал, что в 115-ФЗ «не содержатся нормы, позволяющие кредитным организациям в качестве мер противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, устанавливать специальное комиссионное вознаграждение». То есть усомнился в законности таких комиссий. «Наша задача — сделать жизнь отмывателей невыносимой, донести до них, что мы самый невыгодный банк для их махинаций, поэтому взимание комиссий — это малая толика всех бед однодневок,— пояснил "Ъ" совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский.— Такой строгий подход к схемным операциям помогает нам быть одним из самых лояльных банков в плане антиотмывочных процедур по отношению к реальным операциям клиентов».

Во втором случае ВС вынес определение по поводу комиссии в размере 10% от остатка по счету за снятие средств, которую удержал Альфа-банк при отказе в обслуживании сомнительного клиента-юрлица. Банк неоднократно информировал Росфинмониторинг о подозрительных трансакциях компании, запрашивал у нее документы, далее был отказ в проведении операций и отказ в обслуживании. ВС счел действия законными, так как у банка были отдельные тарифы за вывод средств при отказе в обслуживании сомнительным с точки зрения 115-ФЗ клиентам, и необходимые меры с точки зрения закона банк принял.

Эксперты отмечают, что различные решения ВС не случайны. «В деле Совкомбанка суды исходили из охраняемого правового интереса, то есть смотрели, способствует ли повышенная комиссия защите от сомнительных операций или нет,— рассуждает управляющий партнер "Ренессанс-Lex" Георгий Хурошвили.— И пришли к выводу, что комиссия не препятствует проведению операции, лишь дает дополнительный доход банку». Во втором же случае, продолжил эксперт, комиссия взималась уже при закрытии счета, когда в отношении покидающего банк клиента меры 115-ФЗ уже не применялись, потому комиссия на защиту правового интереса не влияла. «Сомнительные операции с точки зрения 115-ФЗ не должны пропускаться банком вообще вне зависимости от размера комиссий»,— уверен адвокат Forward Legal Роман Гусак.

Банкиры подходят к вопросу практически. «Банки, естественно, учтут решение ВС, но от комиссий вряд ли откажутся,— отметил зампред правления "Ренессанс Кредит" Сергей Королев.— Скорее, из их описания исчезнут ссылки на 115-ФЗ». Причина проста: для многих банков «заградительные тарифы» — это дополнительный доход в несколько сотен миллионов в год, рассуждает собеседник "Ъ" из крупного банка, отказываться от него никто не будет. По его словам, у отдельных игроков ниже топ-30 сама бизнес-модель подразумевает принимать на обслуживание всех клиентов без разбору, а при расставании с различными обнальщиками зарабатывать на комиссиях. «При введении повышенных комиссий банки, как правило, закладывают риски потери части из них в ходе судебных разбирательств,— рассуждает сопредседатель комитета по ПОД/ФТ Алексей Тимошкин.— Однако пока у нас очень низкие суммы возмещения ущерба и жесткая позиция ЦБ в отношении борьбы с легализацией, ситуация в корне не изменится».

ЦБ в споры банков и их клиентов по поводу заградительных тарифов предпочитает не вмешиваться, ссылаясь на свободу договора. По данному вопросу в ЦБ на запрос "Ъ" не ответили.

Вероника ГОРЯЧЕВА