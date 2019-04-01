01.04.2019 09:50 483

Банкиры в целом будут более разборчивы при выдаче потребительских кредитов, и те заемщики, у кого официальные доходы не велики или уже есть кредиты, либо чья кредитная история подпорчена, могут чаще сталкиваться с отказом или более высокой ставкой.

Чтобы ограничить бум потребительского кредитования, Банк России решил с 1 апреля на 30 п.п. увеличить надбавки к коэффициентам риска, используемые для расчета достаточности капитала банков. Это не коснется только кредитов с полной стоимостью менее 10 процентов, но их доля не превышает одного процента.

Заемщикам с небольшими доходами предстоит чаще сталкиваться с отказом в одобрении заявки

ЦБ предпринимает подобные меры с 2017 года. В прошлом году он дважды (1 мая и 1 сентября) пересматривал шкалу коэффициентов риска, но портфель потребкредитов показал максимальный рост за последние три года (годовой прирост превысил 20 процентов), отмечает старший аналитик группы рейтингов финансовых институтов АКРА Александр Рудых.

Первоапрельское повышение риск-весов на фоне роста ставок несколько охладит рынок, замедлив рост портфеля необеспеченных кредитов до 15 процентов, ожидает ведущий аналитик по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина. Рудых полагает, что банки заблаговременно адаптировали свои подходы к отбору розничных заемщиков и, вероятнее всего, просадки по выдачам в апреле не стоит ожидать. Также он не исключает, что ЦБ может начать обсуждение с рынком новых регуляторных инициатив, призванных ограничить темпы потребкредитования. Из заявления совета директоров ЦБ в начале марта следует, что в случае сохранения "избыточных" темпов он может дополнительно увеличить надбавки по потребкредитам, которые выдаются наиболее закредитованным заемщикам. Однако этот механизм заработает не ранее 1 октября, когда у кредиторов появится обязанность рассчитывать по формуле ЦБ показатель долговой нагрузки (PTI, отношение выплат по всем кредитам к доходам) каждого заемщика. Как полагает Щурихина, в случае усиления регулятивного давления темпы прироста портфеля потребкредитов могут снизиться до 12 процентов.

За 2018 год граждане взяли потребкредиты на 2,8 триллиона рублей, а в докризисный 2014 год — на треть меньше, отмечает гендиректор бюро кредитных историй "Эквифакс" Олег Лагуткин. Более настораживающим является рост среднего потребкредита почти на 40 процентов, до более чем 180 тысяч рублей к концу 2018 года, по отдельным банкам и сегментам этот показатель достиг 700 тысяч. На фоне стагнации доходов средний потребитель может направлять на обслуживание обязательств половину и даже более заработка.



ЦБ это хочет предотвратить. В последние пару лет, несмотря на бум кредитования, долговая нагрузка немного снизилась (средневзвешенное значение PTI в 2017 году — 42 процента, в 2018 году — 41 процент) благодаря сравнительно высоким требованиям банков к платежеспособности клиентов и падению ставок, но с конца прошлого года ставки, напротив, растут. Как полагает Щурихина, долговая нагрузка на заемщиков теперь несколько вырастет, но это не будет критичным, поскольку резкого и значительного скачка ставок не было.

Илья ЗУБКОВ

