23.04.2019 08:20 350

Аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ) подсчитали, что в первом квартале 2019 года в целом по стране средний размер выданных потребительских кредитов вырос на 24,3 процента. Лидерами рейтинга стали Архангельская, Вологодская, Белгородская, Владимирская и Липецкая области.

Как пояснили в НБКИ, масштабное исследование базировалось на данных, переданных в бюро 4100 кредиторами. Причем по динамике выявлены явные лидеры. Так, больше других стали в банках занимать в Архангельской области, где размер потребительского кредита за первые три месяца этого года вырос на 90,3 процента. По данным на 1 апреля, его величина составила 165 190 рублей. Для сравнения, год назад средний размер займа архангелогородца не превышал 86 793 рубля.

В пятерку лидеров рейтинга по динамике роста эксперты также включили Вологодскую область, в которой размер займа вырос на 67,2 процента (с 99 583 до 166 492 рублей), Белгородскую — на 57,4 (с 94 301 до 148 457), Владимирскую — на 52,2 (с 95 758 до 145 761) и Липецкую — на 39,6процента (с 107 289 до 149 829 рублей).

Наименьший прирост величины выданных потребкредитов зафиксирован в Санкт-Петербурге (плюс 6,7 процента), Московской области (плюс 6,9), Москве (плюс 7,2), Республике Башкортостан (плюс 11,5) и Свердловской области (плюс 13 процентов).

"В последнее время банки предоставляют кредиты, в том числе и потребительские, значительно более избирательно, активнее выдавая займы гражданам с хорошей кредитной историей и более высоким уровнем доходов, — говорит глава НБКИ Александр Викулин. — Речь идет, прежде всего, о людях наиболее экономически активного возраста, которые в последнее время все чаще прибегают к потребительским кредитам для оплаты более "дорогих" товаров и услуг. В свою очередь, шансов на получение потребительских кредитов у заемщиков с "неидеальной" кредитной историей становится все меньше".

Что касается величины потребкредита, то в среднем по стране она составила 170,3 тысячи рублей и за прошедший год выросла на 33,3 тысячи рублей. Наиболее смелыми и крупными заемщиками являются жители столицы. В Москве отмечен самый большой средний размер потребкредита — 405 873 рубля. Далее следует Московская область (279 557), Санкт-Петербург (275 533), Ханты-Мансийский автономный округ (240 591) и Ленинградская область (202 655 рублей).

"В свою очередь наименьший размер среднего размера выданных потребительских кредитов в первом квартале 2019 года был зафиксирован в Алтайском крае (111,5 тысячи рублей), Удмуртской Республике (120,2 тысячи), Кемеровской области (128,3 тысячи), Республике Башкортостан (131,2 тысячи) и Оренбургской области (132,1 тысячи рублей)", — говорится в отчете об исследовании.

Ранее директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков заявил, что в регионах начала расти доля обеспеченных кредитов. Так, по ипотеке и автокредитам она впервые достигла уровня 50 процентов. По мнению эксперта, это свидетельствует о серьезном изменении структуры задолженности граждан.

"К 2019 году структура розничного кредитования поменялась принципиально: на смену небольшим необеспеченным кредитам пришли залоговые, прежде всего, ипотечные кредиты, — отметил Алексей Волков. — При этом источниками данных изменений стали снижение ставок по крупным долгосрочным кредитам и низкий аппетит к риску со стороны банков".

По его словам, у банков появилась возможность самим выбирать заемщиков, что привело к повышению качества выдаваемых кредитов.Иными словами, банкиры сами сигнализируют о том, что на региональных рынках появились "заемщики хорошего качества".

Лидерами потребительского кредитования, как и в прошлом году, являются ипотека и автокредиты. Причем доля просроченной задолженности в этих сегментах начала уменьшаться. Так, по данным НБКИ, наиболее существенная динамика ее сокращения в 2019 году зафиксирована в Омской (минус 4,4 процента) и Московской (минус 3,1) областях, а также в Москве (минус 1,9), Воронежской (минус 1,8) и Новосибирской (минус 1,3) областях.

Однако в ряде регионов зафиксирована обратная тенденция. Например, в Тюменской области просроченная задолженность по автокредитам выросла на 2,2 процента, Ульяновской — на 1,6, в Краснодарском крае — на 1,5 в Ростовской области — на 1,2, в Нижегородской — ровно на один процент.

"Несмотря на завершение ряда госпрограмм льготного автокредитования, в начале 2019 года было отмечено увеличение числа проданных в кредит автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — уточнил Александр Викулин. — При этом рост выдачи таких кредитов проходит на фоне улучшения условий автокредитования, в том числе благодаря поддержке автопроизводителей. Таким образом, автокредит остается одним из наиболее удобных инструментов для покупателей".

К слову, самое большое количество выданных в 2019 году автокредитов было отмечено в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Татарстане и Башкортостане.

Рост активности граждан на рынке финансовых услуг отметили и эксперты Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Согласно данным его мониторинга, всего в первом квартале 2019 года банки выдали гражданам 8,84 миллиона новых кредитов общим объемом свыше 1,97 триллиона рублей.

Примечательно, что возросло число тех, кто предпочитает брать кредиты в натуральной форме. Если по итогам первого квартала 2018 года в регионах заемщики взяли наличными 763,45 миллиарда рублей, то за январь-март 2019 года наличными было выдано 998,35 миллиарда. А средняя величина обналиченного кредита по сравнению с прошлой весной увеличилась на 12 процентов — с 239 до 269 тысячи рублей.

На какие цели чаще всего выдавались займы? Эксперты ОКБ подсчитали, что изменилась ситуация на рынке автокредитования. В этом году на покупку автомобилей жителям регионов было выдано 133,04 тысячикредитов на 109,10 миллиарда рублей. За прошедший год в этом сегменте количество новых кредитов выросло на три процента, а объемы — на 16.

Чтобы привлечь клиента, кредитные организации активнее используют политику снижения ставок и новые инструменты. Так, в Татарстане один из коммерческих банков на днях запустил механизм автокредитования при покупке машин с пробегом. Кроме того, на 1,1-1,5 процента была снижена ставка по действующему предложению на покупку нового автомобиля.

Минимальный первоначальный взнос составляет 20 процентов собственных средств заемщика от стоимости транспортного средства, а ссуда выдается на срок до пяти лет.

"Если стоимость приобретаемого нового автомобиля превышает один миллион рублей (подержанного — 1,5 миллиона рублей) — первоначальный взнос может быть увеличен до 30-50 процентов", — уточняет эксперт портала Банки.ру по кредитным продуктам Ирина Мартиросова.

Гораздо активнее граждане стали пользоваться кредитными картами. Число новых карт, выданных россиянам, по сравнению с прошлым годом выросло на 15 процентов, а объемы одобренных лимитов увеличились на солидные 25 пунктов. К слову, средний лимит по одной кредитке за год вырос на девять процентов — с 72 до 78 тысяч рублей.

Эти средства граждане зачастую используют для покупки недорогих непродовольственных товаров и оплаты различных услуг. По сути, кредитка позволяет им дотянуть до зарплаты.

Аналитики также подсчитали, что в текущем году в регионах выросли показатели в сегменте POS-кредитов. Это один из видов экспресс-кредитования, услуги по которому предоставляются непосредственно в точках продаж. Как правило, подобные займы граждане оформляют при покупке бытовой техники.

По данным ОКБ, количество новых счетов в данном сегменте выросло за год примерно на один процент, а объемы выдачи увеличились на пять процентов. Кстати, средний чек по POS-кредитам возрос с 34 до 35 тысяч рублей.

Что касается ипотеки, то количество новых кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков, в первом квартале 2019 года снизилось на 12 процентов. Однако при этом средний размер нового ипотечного кредита вырос на 13 процентов — с 1,94 до 2,19 миллиона рублей.

К слову, один из банков в апреле этого года запустил программу для ипотечных кредитов на вторичном рынке жилья. Клиент может получить перерасчет ставки по кредиту и вернуть на свою карту процентную разницу, уплаченную за три года. Подобная опция уже распространяется на кредиты наличными, автокредиты и ипотеку на первичном рынке

Тем временем, в Банке России напомнили, что информация о просроченной задолженности по потребкредитам предоставляется клиентам бесплатно. Об этом говорится в информационном письме на сайте регулятора. Оно появилось в связи с тем, что в последнее время были выявлены нарушения закона. Некоторые банки и другие финансовые организации при заключении договоров предлагают заемщикам платную услугу "по информированию о состоянии просроченной задолженности". Согласно Федеральному закону от 21.12.2013 № 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" такая информация направляется заемщику бесплатно и не позднее семи дней с даты ее возникновения. Нарушение данной нормы влечет ответственность для кредиторов.

Денис ПЕРЕДЕЛЬСКИЙ

