01.04.2019 15:00 516

Банк России с 1 апреля повысил на 30 процентных пунктов надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам. Норма будет действовать по кредитам с полной стоимостью от 10% до 30%.

Такие меры объясняются необходимостью предотвращения чрезмерного роста долговой нагрузки населения и повышения устойчивости банков к потенциальным системным рискам.

Требование ЦБ адресовано банкам, но в итоге они будут строже оценивать возможности заемщиков обслуживать долг, чтобы не тратиться на дополнительные резервы. Поднимут ли нововведения ставки по кредитам?

Екатерина Щурихина

ведущий аналитик по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА»

«Какого-то значительного роста ставок на первом этапе мы не ожидаем, поскольку банки руководствуются ключевой ставкой и позицией лидеров рынка потребительского кредитования. Но некоторое ужесточение требований к заемщикам может быть. ЦБ опасается накопления рисков в таком социально значимом сегменте, как розничное кредитование, соответственно, старается максимально приблизить темпы прироста выдачи к темпам прироста доходов населения. Доходы населения в последние годы не повышаются, а выдача значительно растет. Может возникнуть серьезный диссонанс между доходами населения и долговой нагрузкой».

Повышения ставок по кредитам не произойдет, уверен старший директор по финансовым институтам Fitch Ratings Александр Данилов:

Александр Данилов

старший директор по финансовым институтам Fitch Ratings

«На ставки по кредитам это не повлияет, потому что мера призвана ограничить рост, а не влияет непосредственно на ставки. ЦБ видит, что банки сильно наращивают потребительское кредитование. ЦБ этим обеспокоен, потому что это может привести к перегреву, если люди окажутся слишком сильно закредитованными, пытается немного сдержать этот рост за счет того, что банкам будет требоваться больше капитала на выдачу кредитов. Мера не очень эффективная, банки по-прежнему будут кредитовать, поэтому ЦБ может прийти к использованию более радикальных мер, но это само по себе никак не влияет на ставки, больше влияет стоимость ресурса для банка. Если бы депозиты или другие заемные средства для банков подорожали, тогда бы им пришлось повышать ставки по кредитам. Пока мы видим обратную тенденцию, потому что ставки по депозитам могут, наоборот, несколько снизиться. В этой связи кредиты не станут дороже, а может быть, даже доступнее».

Ранее ЦБ сообщил, что долговая нагрузка населения приблизилась к историческому максимуму 2014 года. Сейчас совокупный уровень долговой нагрузки населения (отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика) составляет 9,9%.