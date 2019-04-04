04.04.2019 08:10 776

ЦБ собирается внедрять новый комплекс мер по борьбе с черными кредиторами. Регулятор предлагает увеличить штрафы для организаций, маскирующихся под МФО, запретить займы под залог жилья, а также ввести уголовную ответственность для нелегальных кредиторов и черных коллекторов. Кроме того, запрет коснется и выдачи микрозаймов через подставных лиц по чужим документам. Это один из наиболее распространенных способов мошенничества кредитных организаций: займы оформляют на людей, даже не подозревающих об этом. Что делать, если мошенники записали кредит на ваше имя, и как доказать, что не брали заем, — в материале «Известий».

Долги из воздуха

Григорий Погосян узнал о том, что на него оформлен кредит, в январе и сперва не воспринял звонок от коллекторов всерьез. Он работает в банковской сфере и не понаслышке знаком со всеми основными уловками, которыми пользуются мошенники. Спустя считаные часы коллекторы обзвонили его друзей, а затем прислали письмо на почту родителей с требованием срочно погасить несуществующий долг во избежание суда.

«Естественно, письмо я проигнорировал, потому что счел, что всё это полная ерунда. Но, посмотрев в поисковике, узнал, что «ПримоКоллект» — реально существующая организация. Затем я попросил выписку из объединенного кредитного бюро. Пока я ее ждал, связался с компаниями «ПримоКоллект» и «Займ онлайн». В процессе диалога сообщил, что денег этих я не брал и, более того, такие суммы мне не нужны. Но там уже натикали приличные проценты», — рассказал «Известиям» Погосян.

Когда пришла выписка, выяснилось, что запрос есть от другой кредитной организации — «Мск Монеза». Самостоятельно позвонив в эту организацию, Погосян выяснил, что на нем висит еще один долг на сумму 15 тыс. рублей. После обнаружился третий кредитор — «Лайм Займ», а следом за ним и четвертый — «Езайм». Как оказалось, все они работают легально. И более того, в каждой кредитной организации, где числился долг, он был оформлен по паспорту Погосяна. В общей сложности его несуществующие долги уже приблизились к отметке 100 тыс. рублей, а проценты по ним ежедневно продолжают расти.

«Проблема в том, что трудно оценить весь объем выданных кредитов. Пока что мне известно о займах на сумму 11, 15, 22 и 43 тыс. рублей. Все эти организации официально представлены в реестре. В микрофинансовых организациях мне предложили оплатить долг, но если в суде я докажу, что не брал их, они сами признают, что ничего из выплаченного не вернут. Заявление в полиции приняли, но сказали, что дойдут до моего дела не скоро — передо мной очередь еще из 80 человек», — добавил пострадавший от действий микрофинансовых мошенников.

Вскоре выяснилась еще одна любопытная деталь: чтобы вывести деньги, мошенники оформили виртуальную карту банка, чтобы затем переслать средства на онлайн-кошельки. При этом ни сам Погосян, ни кто-то из его родственников не являются клиентами этого банка.

«У меня в ближайшем окружении нет людей, которым нужны моментальные деньги. Мне говорят, что трансакция была проведена через банк, клиентом которого я не являюсь. Я позвонил туда и во время разговора с оператором в процессе диалога выяснил, что на меня заведена онлайн-карта. После поста в соцсетях со мной связался представитель банка, и я передал ему всю информацию. Он зарегистрировал заявку и рассказал, что деньги с карточки выводились на какие-то кошельки. Из выписки БКИ [Бюро кредитных историй] я узнал, что от моего имени был осуществлен запрос на предоставление брокерских услуг. И, судя по всему, этот запрос позволяет каким-то образом автоматически получить виртуальную карту. Люди, которые совершали эти махинации, узнали про лазейку в безопасности банка. К сожалению, в XXI веке при попытках всё автоматизировать, обезопаситься от такого рода вещей, наверное, тяжело. Вот и результат», — резюмировал Погосян.

Без залога и поручителя

Из-за простоты процедуры оформления микрокредитов истории, подобные этой, встречаются достаточно часто. Чтобы получить быстрые деньги, зачастую нужен всего один документ — паспорт. То есть организации не требуют залога, поручителя и элементарных финансовых гарантий. В последнее время всё чаще стали встречаться случаи оформления договоров займа путем подделки подписи заемщика, отмечает юрист Европейской юридической службы Олег Черкасов.

«Так как нет какой-то единой базы, в которой можно было узнать о наличии заключенных договоров микрозайма, о его существовании и наличии долга мы узнаем, только когда в наш адрес начинают приходить письма, или поступать звонки с требованием погасить задолженность по договору, либо уже подан иск в суд с аналогичным требованием», — поясняет Черкасов.

В случае если исковое заявление уже подано, необходимо подавать встречный иск о признании договора не заключенным. В течение 10 суток с момента вынесения судебного приказа об образовавшейся задолженности нужно подавать возражение относительно исполнения постановления суда. Далее после его отмены взыскатель обязан подать исковое заявление, которое рассматривается в суде с участием сторон, во время которого и будет предъявлен встречный иск.

«Безусловно, деяниям лиц, подделавшим договор, должна быть дана оценка и с точки зрения административного и уголовного законодательства. В рассматриваемой ситуации в действиях злоумышленников должны усматриваться признаки преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ, т.е. мошенничество в сфере кредитования. Если же сумма похищенного менее 2500 рублей, то мы имеем дело с административным правонарушением, предусмотренным ст. 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение», — добавляет юрист.

Если факт подделки подписи подтвердится, микрофинансовая организация может быть признана потерпевшей стороной. Однако одновременно она лишается возможности взыскать денежные средства с гражданина, на которого оформили кредит. Когда удается доказать причастность к фальсификации самой микрофинансовой организации, ситуация обстоит иначе: она не может быть признана потерпевшей стороной, а действия сотрудников, которые выступали исполнителями, могут оцениваться с точки зрения наличия состава преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ, как причинение имущественного ущерба путем обмана без признаков хищения.

«Фактически у лица, от чьего имени заключается договор, денежные средства не похищаются, но создаются правовые основания требовать в судебном порядке возврата суммы займа. При этом состав преступления по ст. 165 УК РФ имеет место, когда сумма причиненного ущерба превышает 250 тыс. рублей. Если размер причиненного ущерба не достигает указанных размеров, должен решаться вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 7.27.1 КоАП РФ», — уточняет Черкасов.

Узнать по почерку

В ситуации, когда гражданину неизвестно заранее, была ли подделана его подпись, прежде всего нужно подать заявление в полицию и заявить ходатайство с требованием об изъятии из МФО договора займа. Нужно это для проведения почерковедческой экспертизы.

«Ее результаты будут являться главным доказательством того, что договор был подписан от вашего имени третьим лицом. Собранные органами следствия материалы могут быть использованы и в рамках гражданского дела по спору с микрофинансовой организацией. Отдельно стоит оговориться о том, что сам факт наличия задолженности не является основанием, например, для запрета на выезд за границу. Но если в отношении заемщика уже вынесен судебный акт о взыскании денежных средств, после вступления его в законную силу кредитор имеет право обратиться в Федеральную службу судебных приставов с исполнительным документом», — отмечает адвокат.

В этом случае судебный пристав может ограничить выезд за рубеж при наличии задолженности по исполнительному листу свыше 30 тыс. рублей или 10 тыс. рублей при неоплате долга в течение двух месяцев.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации, заявила, что сектор микрофинансовых услуг растет крайне быстрыми темпами. Вместе с тем увеличивается и число недобросовестных практик. Основной проблемой в этой области остаются нелегальные кредиторы, маскирующиеся под МФО. В настоящее время ответственность за незаконные действия кредитных мошенников составляет порядка 500 тыс. рублей. Сумма небольшая в сравнении с оборотами черных ростовщиков. Глава ЦБ предлагает поднять сумму штрафов до 2 млн рублей, а также ввести уголовную ответственность для «черных» коллекторов.

Меры, предлагаемый Центробанком для регулирования выдачи микрозаймов, могут послужить хорошей основой для борьбы с нелегальными кредиторами, считает партнер компании BMS Алексей Гавришев.

«Акцент стоит сделать на совершенствовании системы идентификации граждан при выдаче займов, а также на очищении рынка от сомнительных организаций. В этом плане может помочь увеличение размера уставного капитала, ужесточение административной ответственности и право ЦБ на самостоятельную блокировку сайтов», — рассказал «Известиям» Гавришев.

Гражданам, столкнувшимся с незаконным оформлением кредитов на их имя, стоит прежде всего связаться с кредитной организацией и объяснить ситуацию. Добросовестные кредиторы обязаны провести внутреннее расследование, по итогам которого станет ясно, что кредит был оформлен мошенниками. В противном случае, по его словам, стоит обратиться с претензией в ЦБ и прокуратуру, а также писать заявление в правоохранительные органы с просьбой о возбуждении уголовного дела и признании договора недействительным.

Анастасия ЧЕПОВСКАЯ, Иван ПЕТРОВ

