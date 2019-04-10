10.04.2019 09:30 658

Микрофинансовые организации не смогут кредитовать граждан под залог жилья. Законопроект, дела­ющий подобную практику незаконной, внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Запрет на выдачу микрокредитов под залог квадратных метров решили ввести для предотвращения мошенничества с жильем. В сложных финансовых обстоятельствах, обращаясь за займами, граждане не всегда внимательно читают условия договора, поскольку им нужно срочно решить проблему. В результате люди могут остаться без жилья, часто единственного, объясняют авторы законопроекта.

Впрочем, этой инициативой они не ограничились.

Поправки предусматривают повышение порога для инвестиций физических лиц в микрофинансовые компании (МФК). Минимальная сумма, которую они вправе будут получить от такого инвестора, увеличивается в два раза: с полутора до трех миллионов рублей. Такая норма требуется также для защиты неквалифицированных инвесторов — граждан, уточняется в пояснительной записке.

Корректировки хотят ввести и в работу микрокредитных компаний (МКК).

Если законопроект будет принят, к деловой репутации и квалификации менеджмента и владельцев таких компаний будут применяться более жесткие требования по аналогии с теми, которые действуют в отношении микрофинансовых компаний.

"Результатом должно стать повышение качества управления и прозрачности структуры в целом", — пояснял первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев.

Минимальная сумма инвестиций в микрофинан­совые компании вырастет в два раза — до трех миллионов рублей

Требование к размеру собственных средств (капиталу) микрокредитных компаний предлагается установить в размере пяти миллионов рублей.

Законопроект также направлен на предотвращение случаев мошенничества и получения микрозаймов по чужим документам. Для этого авторы поправок предлагают предоставить участникам микрофинансового рынка возможность дополнительной идентификации клиентов. Речь идет о том, что они смогут использовать для этого государственные информационные системы.

Юлия КРИВОШАПКО

