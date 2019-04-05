05.04.2019 09:50 453

Банки и МФО разработали схему безопасного предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) займов для участия в торгах в рамках госзакупок. По новым правилам средства для участия в торгах предприниматели размещают на банковских спецсчетах, через которые микрофинансовые организации (МФО) предоставляют займы. Банк получает комиссию за организацию расчетов, МФО — гарантию возврата средств, а МСП — быстрые займы для участия в торгах.

О том, что микрофинансисты и банки нашли способ нивелировать риск невозврата займов МФО субъектам МСП для участия в госзакупках, рассказали "Ъ" участники рынка. Схема довольно проста: МФО открывают в банке счет, на котором размещают денежные средства, одновременно спецсчет открывают и участники закупок, которых кредитует МФО. В момент, когда компании нужно поучаствовать в торгах, МФО переводит денежные средства на этот счет, а банк их замораживает как гарантию участия в тендере. После окончания торгов, если компания не стала победителем, банк размораживает средства и автоматически переводит их на счет МФО. Таким образом, МФО ограждают себя от риска нецелевого использования выданных займов.

Новые правила, предполагающие, что все госзакупки происходят на электронных торговых площадках и их участники должны иметь в банках спецсчета, с которых будут списываться средства для обеспечения, вступили в силу с 1 октября 2018 года (44-ФЗ). Открыть такие спецсчета можно в 18 уполномоченных банках, однако схема автоматического возврата средств на счет МФО реализована не у всех.

По словам гендиректора МКК «Симплфинанс» Алексея Басенко, кредитование без схемы гарантированного возврата означает, что МФО будет перечислять деньги на счет клиента без какого либо обеспечения. «Субъект МСП может использовать деньги как угодно, что существенно увеличивает риск их невозврата,— поясняет он.— Целью же такого займа является именно участие в закупке. Если клиент использует его на другие цели, это однозначный кредитный риск, потому что кредитный анализ клиента при выдаче тендерных займов существенно отличается от анализа, который проводится при выдаче беззалоговых займов на другие цели». На рынке сейчас около десяти крупнейших МФО, которые занимаются выдачей займов под госконтракты, говорит гендиректор МФК «Мани Фанни» Александр Шустов. По его словам, для МФО эти займы выгодны, потому что есть закон, регулирующий госзакупки, который защищает интересы всех сторон. При этом, как пояснил господин Басенко, «Симплфинанс» при гарантировании возврата средств на ее счет предоставляет МСП стоимость заемных средств на четверть ниже, чем без такой гарантии. По оценке господина Шустова, в среднем ставка для МСП при кредитовании участия в госзакупках составляет 30–35% годовых.

Заинтересованы в таком сотрудничестве и банки. «Промсвязьбанк одним из первых на рынке начал сотрудничество с МФО и банками по защите выданных займов и кредитов на спецсчетах по 44-ФЗ,— говорит директор департамента дистанционных продаж массового бизнеса Промсвязьбанка Светлана Поздеева.— Для реализации данного проекта мы используем услугу "Контроль платежей", которая позволяет акцептовать все расходные операции по специальному счету заемщика со стороны кредитной организации». В пресс-службе Московского кредитного банка сообщили, что сейчас реализуют подобную схему работы с пятью МФО. «Есть целый сегмент компаний, которые дают займы клиентам для участия в торгах, им интересна автоматизация,— отмечают там.— Все, что нужно МФО,— инструмент, который позволит гарантированно вернуть эти денежные средства обратно, когда торги закончатся». Для Тинькофф-банка это еще один канал вовлечения клиентов в экосистему «Тинькофф Бизнес» для предпринимателей, мы понимаем, что есть потребность в таком инструменте на рынке, и смотрим в сторону его реализации, сообщили в Тинькофф-банке. В среднем комиссионное вознаграждение банка за такую услугу составляет 0,1–0,8% от операции.

Эксперты отмечают, что есть квота госконтрактов, выделенная на малый бизнес, и зачастую она не выбирается. «Во многом это происходит из-за отсутствия финансовых ресурсов, МФО оперативнее банков принимают решения и меньше документов требуют для оценки потенциального заемщика»,— отмечает председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев.

Светлана САМУСЕВА, Ксения ДЕМЕНТЬЕВА