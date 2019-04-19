19.04.2019 08:20 425

Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий выдавать микрокредиты под залог жилья и ужесточающий в целом требования к микрофинансовым организациям (МФО) и микрокредитным компаниям.

Он был разработан в рамках реализации послания президента Федеральному Собранию. Владимир Путин поручил предотвратитьнеправомерные действия в отношении граждан при осуществлении микрофинансовой деятельности.

Документ был внесен председателем Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко вместе с представителями всех фракций Госдумы. Принятие такого закона "позволит пресечь охватившую российские регионы волну жилищного рейдерства", заявил Володин журналистам. "Недопустимо, когда гражданин лишается единственной квартиры из-за незначительного по сравнению с ее стоимостью микрокредита", — отметил он.

Согласно законопроекту, вводится запрет для МФО заключать договоры потребительского займа с физлицами, если исполнение обязательств по займам обеспечено залогом жилья. Это позволит пресечь мошенничество в отношении принадлежащих гражданам жилых помещений.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко, комментируя инициативу, говорила, что в МФО, предлагающие займы под залог жилья, человек обращается, как правило, в безвыходной ситуации. Такой заемщик, по ее словам, не читает весь договор, в итоге его семья остается без жилья.

Для сохранности денег граждан законопроектом также устанавливаются требования к минимальному размеру капитала микрокредитных организаций — 5 млн руб. Это позволит очистить рынок от недобросовестных игроков, уверены авторы инициативы.

Помимо этого, депутаты и сенаторы также хотят обязать МФО проводить упрощенную идентификацию заемщиков. Как отметил Володин, это позволит пресекать получение займов мошенниками с помощью чужих паспортных данных.

Вячеслав Володин: Недопустимо, когда гражданин лишается единственной квартиры из-за незначительного по сравнению с ее стоимостью микрокредита

Как заявил на пленарном заседании депутат Игорь Дивинский ("ЕР"), более 15 млн граждан РФ пользуются институтом микрофинансовых организаций, поэтому этот институт должен быть цивилизованным. Принятие документа позволит подчистить рынок от недобросовестных участников. "Не секрет, что под видом микрокредитных организаций часто действуют откровенные бандиты, мошенники, единственной целью которых является завладение жильем граждан имеющих несчастье обратиться за небольшой суммой займа", — заявил он. Такие мошеннические МФО, по его словам, предлагают заведомо невыполнимые условия, подменяют средние листы в договорах и придумывают множество других уловок на пути к незаконному завладению преступным путем недвижимостью россиян.

Принятие данного законопроекта сделает невозможными мошеннические схемы, на кону которых благополучие, крыша над головой, а зачастую, здоровье и даже сама жизнь многих тысяч граждан.

Предложения на тему МФО ранее неоднократно выдвигал Общероссийский народный фронт (ОНФ). Ведь истории жертв таких организаций не раз вызывали резонанс. Так произошло с многодетной семьи Юлии Каплун из Мытищ. Женщина взяла займ под залог недвижимости на операцию родственницы. Когда семья просрочила платеж на один месяц, то узнала, что квартира уже продана, чтобы якобы погасить возникшую задолженность. В результате женщина с мужем, тремя детьми и родителями-пенсионерами осталась на улице, рассказала руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.

Эта история, по ее словам, не единственная: в Новосибирской области, к примеру, за пять лет более сотни семей лишились таким образом жилья. Договоры составляются таким образом, чтобы у человека не было возможности его исполнить. Потерпевший может пожаловаться в полицию, прокуратуру, но там ответят, что виноват тот, кто не исполняет собственноручно подписанный договор.

Татьяна ЗАМАХИНА

