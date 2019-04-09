09.04.2019 13:00 540

Россияне пробуют новые формы инвестиций вместо привычных депозитов, открывая счета на Московской бирже, радуются управляющие. Однако эксперты считают, что это «мизерные инвестиции». У большинства россиян нет денег даже чтобы покрыть текущие расходы, а не то, чтобы пробовать необычные инструменты, как на Западе. Согласно данным Росстата, около трети наших сограждан не хватает денег на обувь.

Россияне пробуют новые формы инвестиций. Так, кроме традиционных депозитов, ставки по которым в последнее время начали снижаться, наши сограждане стали активнее открывать ИИС (индивидуальные инвестиционные счета). Кроме стандартной ежегодной ставки, ИИС позволяют увеличить доходность также за счет вычета уплаченного НДФЛ. Всего на конец 2018 года количество зарегистрированных на Московской бирже ИИС составило почти 600 тыс. Это в два раза больше, чем в 2017-м, подсчитали в исследовании «Эксперт РА».

При этом реже россияне стали открывать ИИС просто так, на всякий случай. Если в 2016 и 2017 годах доля открытых нулевых счетов от общего количества открытых ИИС была в диапазоне 5–6%, то по итогам 2018-го, по данным опроса УК, она снизилась до 0,3%, говорится в исследовании компании. Всего на управляющие компании приходится всего около 30% от совокупного объема средств на ИИС.

Совокупный объем средств, размещенных на ИИС (через брокерские и управляющие компании), по данным НАУФОР (Национальная ассоциация участников фондового рынка), увеличился за 2018 год в 2,7 раза, составив на конец 2018-го более 120 млрд рублей. При этом, как сказал «Газете.Ru» главный стратег «Универ Капитал» Дмитрий Александров , через 3-5 лет эта цифра можно достичь отметки в 1 трлн рублей.

Впрочем, большинство опрошенных «Газетой.Ru» экспертов настроены скептически. Они отмечают, что это «мизерные инвестиции».

«Это капля в море по сравнению с почти 22 трлн рублей, которые россияне держат на счетах в российских банках», — констатирует Владимир Рожанковский , эксперт «Международного финансового центра». Это даже меньше, чем 1%, отмечает эксперт.

По словам аналитика «Алор Брокер» Алексея Антонова, за рубежом около 60% населения инвестирует в продвинутые финансовые инструменты, а не в депозиты. При этом россияне не хотят использовать новые инструменты, поскольку испытали на себе последствия «финансовых пирамид». Кроме того, не доверяют наши сограждане и государству, которое постоянно меняет правила игры на финансовом рынке, поэтому ничего сложнее депозита в банке в большинстве своем и не хотят сейчас пробовать, добавляет он.

Екатерина Френкель, руководитель аналитического департамента компании «ФинИст», отмечает, что к тому же ИИС в отличие от депозитов рассчитаны на долгий срок инвестиций: три года, а большинство россиян на такой срок планировать не могут.

По словам экспертов, у наших сограждан в целом другая проблема, чем на западе: не как разместить деньги, чтобы удачно их приумножить, а как покрыть текущие расходы и не умереть с голоду.

В январе 2019 года Росстат последний раз опубликовал данные о доходах россиян по итогам месяца. На фоне пятилетнего падения реальных доходов граждан ведомство перешло на новую методику и будет публиковать данные каждый квартал, а не каждый месяц. Всего с 2014 года реальные доходы россиян упали почти на 11%. В январе 2019 года реальные доходы снизились на 1,3% по сравнению с январем 2018 года.

Опрошенные ранее «Газетой.Ru» эксперты предсказывали, что на фоне роста НДС и разгона инфляции в этом году реальные доходы населения, скорее всего, уйдут в минус.

При этом в недавнем исследовании, посвященном комплексному наблюдению условий жизни населения России за 2018 год, Росстат привел данные, что

35,4% российских семей не могут позволить себе купить всем домочадцам даже две пары обуви на сезон.

Согласно данным на сайте Росстата, предыдущее исследование проводилось в 2016 году. По информации ведомства, тогда две пары обуви на человека не могли приобрести 48% опрошенных семей.

Также Росстат выяснил, что почти 80% российских семей испытывают трудности в том, чтобы обеспечить себя необходимым минимумом товаров, уложившись при этом в семейный бюджет. Более половины российских семей (53%) не могут позволить себе неожиданные траты, например, срочный ремонт. Кроме того, каждая вторая семья не может проводить отпуск вне дома хотя бы одну неделю в году.

11% семей сообщили, что им не хватает средств для покупки жизненно необходимых лекарств. 10% опрошенных не могут покупать мясо, птицу, рыбу или равноценную вегетарианскую пищу хотя бы один раз за два дня из-за нехватки денег (два года назад — около 8%).

Как выяснил Росстат, ежемесячный доход российской семьи должен составлять хотя бы 58,5 тыс. руб., чтобы она могла свести концы с концами. Минимальный доход, необходимый многодетной семье (трое детей и более), определен на уровне 82 тыс. руб. в месяц. Молодым семьям нужно как минимум 68–69 тыс. руб., неполным семьям — 62,5 тыс. руб. Семьям, состоящим только из пенсионеров, необходимо 38,3 тыс. руб., чтобы не испытывать голод.