16.04.2019 08:10 318

На российский рынок зайдет новый международный институт развития. В конце года банк БРИКС выпустит облигации в рублях на сумму 15–20 млрд, рассказал «Известиям» один из топ-менеджеров компании. Планы организации «Известиям» подтвердил Центробанк и два источника в финансовых кругах, а примерную сумму назвал представитель компании, близкой к Деловому совету БРИКС. Полученные средства банк может инвестировать в строительство в стране новых портов и дорог, а также в проекты по защите экологии и зеленой энергетике. Это станет дебютом института развития в российском долговом поле. Однако ему будет сложно привлечь деньги, так как ставки по его бумагам будут ниже рыночных, уверены эксперты.

БРИКС против доллара

В рамках стратегии, утвержденной советом директоров Нового банка развития (НБР), он принял решение о выпуске облигаций в рублях и начал подготовку регистрации биржевой облигационной программы в России, рассказали «Известиям» в ЦБ.

— Ставка размещения будет зависеть от конкретных параметров выпуска и спроса со стороны инвесторов. Проект выпуска облигаций в рублях будет вторым подобным проектом НБР, который ранее разместил два выпуска облигаций, номинированных в юанях, на китайском финансовом рынке, — добавили в регуляторе.

Там отметили, что НБР — это международный банк развития с кредитным рейтингом уровня АА+. Получение лицензии Банка России для размещения облигаций Нового банка развития в России не требуется.

Облигации в рублях НБР планирует выпустить в конце 2019 года, сообщил «Известиям» топ-менеджер международной организации. Об этом знают также два источника в банковских кругах и еще два представителя компаний, близких к Деловому совету БРИКС. По их словам, на первоначальном этапе институт развития хочет привлечь 15–20 млрд рублей. Это станет первым выходом банка на российский рынок.

Ранее банк БРИКС в основном был ориентирован на кредитование проектов в валюте — в основном в долларах. Однако в связи с дедолларизацией и возросшими рисками блокировки счетов в американской валюте заемщиков из стран, находящихся под санкциями, было решено уделять больше внимания финансированию проектов в нацвалютах, пояснил собеседник «Известий».

Просьбу «Известий» подтвердить планы НБР занять на российском рынке в пресс-службе организации не прокомментировали. Организации, представляющие Россию в Деловом совете БРИКС (РФПИ, ВЭБ, «Ростех» и РЖД), и Минфин также не ответили на этот вопрос. В пресс-службе Торгово-промышленной палаты (ТПП) порекомендовали обратиться в Центробанк.

На саммите БРИКС в июле прошлого года было анонсировано, что НБР выделит на российские проекты кредит на сумму $1 млрд в 2019-м. Предполагалось, что эти деньги пойдут на развитие инфраструктурных проектов — строительство новых портов, дорог и энергетических предприятий. Кроме того, часть средств будет передана на нужды защиты экологии — восстановление городской среды и переработку бытовых отходов.

Банк без истории

Очевидно, что в России НБР будет вкладывать в улучшение жизни, уверен замдиректора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов. Это традиционная для НБР и в целом для банков развития практика. У него уже есть несколько подобных инвестиций в других странах, например, $300 млн выделено для проекта экологического восстановления водных ресурсов в Чунцзо в Китае, $80 млн — под проект развития сектора возобновляемой энергетики африканской компании Industrial Development Corporation.

При этом, скорее всего, это будут долгосрочные проекты со сравнительно невысокой рентабельностью и с предполагаемым участием государства, считает Дмитрий Куликов. В конце 2017 года НБР и РЖД подписали меморандум, предусматривающий в том числе финансирование строительства высокоскоростной магистрали «Москва–Казань», правда, проект до сих пор не согласован.

С выходом организации на российский рынок сопряжены существенные сложности, полагает эксперт компании «Международный финансовый центр» Владимир Рожанковский. В частности, у НБР в России пока нет кредитной истории, поэтому вряд ли ему удастся занять здесь по выгодным ставкам. Формально рейтинги у организации на порядок лучше, чем у России. Однако на практике рыночные инвесторы не дадут за бумаги НБР больше, чем за суверенные российские облигации, полагает эксперт.

Другая сложность заключается в том, что сейчас НБР, как правило, инвестирует при условии государственного поручительства за заемщика, отметил вице-президент Ассоциации российских банков Олег Прексин. По его мнению, это отсекает от денег банка многие частные проекты, нередко более эффективные, чем государственные. В любом случае финансирование НБР российских проектов — позитивный фактор. Особенно на фоне ухода из РФ других международных институтов — например, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Кроме того, у банка недостаточно экспертизы именно на местном рынке, он не может оценить риски, связанные с особенностями российского бизнеса, добавил Владимир Рожанковский. Частично эту задачу может решить открытие филиала в России. Этот шаг был анонсирован в апреле 2019 года на общем собрании участников НБР в Кейптауне.

Дмитрий ГРИНКЕВИЧ

