20.06.2019 10:20 277

Российские лизинговые компании (ЛК), специализирующиеся на лизинге автомобильного транспорта, в этом году активизировали размещение своего долга на бирже. Даже обладающая кредитной линией от своего материнского банка «ФК Открытие» компания «Балтийский лизинг» вновь решила выйти на публичный рынок. Этому способствует снижение процентных ставок, а также более комфортные условия финансирования по сравнению с банковскими кредитами. Да и институциональным инвесторам лизинговый бизнес понятен, и они готовы покупать их облигации без большой премии.

«Балтийский лизинг», принадлежащий почти на 100% банку «ФК Открытие», планирует разместить трехлетние биржевые облигации с ежеквартальной выплатой купона объемом 4 млрд руб. Ориентир по ставке первого купона составляет 9,4–9,6% годовых, сообщает Cbonds со ссылкой на материалы организатора. «Привлеченные в результате размещения облигаций средства будут направлены на финансирование текущих лизинговых сделок»,— заявили в компании. «Балтийский лизинг» привлекает фондирование через размещение бондов с 2014 года. В настоящее время, согласно отчетности компании, в обращении находятся пять выпусков облигаций на сумму более 12 млрд руб. «Балтийский лизинг» также кредитуется в банках — через этот инструмент он получил фондирование на 14,1 млрд руб., прочие заемные средства составляют 2,3 млрд руб.

Компания является одним из лидеров рынка в области лизинга грузового и легкового автотранспорта, а также строительной техники. При этом ряд компаний, входящих в топ-20 сектора, также активизировал публичные заимствования. Компания «Европлан» (входит в холдинг «Сафмар финансовые инвестиции» Михаила Гуцериева), у которой более 90% чистых инвестиций в лизинг приходится на автотранспорт, провела в 2019 году два размещения на общую сумму 6 млрд руб. Доходность при размещениях составила 9,4–9,75% годовых. Как указал представитель «Европлана», размещение проводилось «на новые покупки техники для российских лизингополучателей». При этом на начало года основу фондирования «Европлана» составляли именно банковские кредиты (32 млрд руб.), тогда как на облигационные займы приходилась меньшая часть (13,9 млрд руб.). «РЕСО-лизинг» заняла в этом году еще больше — 10 млрд руб. с аналогичной доходностью 9,3–9,7% годовых. При этом компания всегда была склонна занимать больше на биржевом рынке: на конец первого квартала банковских кредитов у ЛК было на 10,3 млрд руб., а облигационных займов — на 15,7 млрд руб. «Элемент лизинг» в апреле разместил трехлетние облигации на 5 млрд руб. по ставке в 10,25% годовых. Другие игроки также задумываются о выходе на облигационный рынок. Финдиректор компании Carcade Дмитрий Чернышев не исключает размещения бондов в объеме 3–5 млрд руб. в этом году. При этом он отметил, что «доля облигаций в портфеле будет увеличиваться с ростом бизнеса».

Компаниям, специализирующимся на лизинге автомобильной техники, постоянно необходимы источники финансирования нового бизнеса, указывают эксперты. «Теперь меняется источник: компании дрейфуют от банковского кредитования к биржевому, так как ставки по облигационным займам в настоящее время комфортнее для ЛК, к тому же по ним не требуется обеспечение, в отличие от банковских кредитов»,— указывает директор Fitch Ratings Руслан Булатов. Для лизинговых компаний действительно комфортнее занимать на бирже — «облигационный долг беззалоговый, не отягощен тяжелыми конвентами», подтверждает управляющий директор агентства «Эксперт РА» Павел Митрофанов. «Сейчас при падении ставок лизингодатели, логично, потянулись на биржу»,— отмечает эксперт. К тому же, по его словам, лизинговые компании понятны рынку, к такому их финансированию российские инвесторы привыкли, поэтому ЛК могут размещать на бирже долг без особой премии. Институциональным инвесторам, в частности, негосударственным пенсионным фондам (НПФ), интересны выпуски лизинговых компаний, «если кредитное качество эмитента соответствует запросам НПФ», говорит глава инвестдепартамента фонда «Сафмар» Андрей Есин.



Илья УСОВ