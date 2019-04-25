25.04.2019 08:20 509

Готовится инициатива, которая разрешит проводить дистанционные сделки с участием двух и более нотариусов.

Покупатель из Хабаровска и продавец из Москвы смогут оформить сделку, например, по продаже столичной квартиры, оставаясь в родных местах. Каждый придет к нотариусу в своем городе, а нотариусы, связавшись по электронным каналам, в том числе по видео-конференц-связи, оформят все как положено.

Об этом сообщил "РГ" президент Федеральной нотариальной палаты России Константин Корсик.

"Могу предположить, что возможность удостоверения сделки двумя и более нотариусами будет весьма востребована российским бизнесом и гражданами, учитывая обширную территорию нашей страны. Подобная практика уже не первый год успешно реализуется во Франции, позволяя участникам сделки значительно экономить свое время и средства", — рассказал он. По данным "РГ", законопроект разрабатывается министерством юстиции.

Напомним, что с февраля нотариусы перешли на упрощенный порядок регистрации права собственности при оформлении наследства или сделки с недвижимостью.

Подача необходимого пакета документов в Росреестр является неотъемлемым этапом работы нотариуса сразу после удостоверения сделки либо выдачи свидетельства о праве на наследство. Все документы направляются нотариусом в электронном виде через специальный сервис ЕИС нотариата, а сам процесс регистрации права в этом случае занимает всего один рабочий день. При этом доплачивать за удобство и оперативность заявителю не требуется, поскольку данная услуга стала частью единого нотариального действия.

В течение года нотариусы удостоверили 787 тысяч сделок с недвижимостью. Сфевраля нотариусы при этом бесплатно регистрируют квартиру в Росреестре

После принятия закона станет гораздо проще решить юридические проблемы с недвижимостью, находящейся в другом регионе. И речь не только о покупке квартиры. В жизни возникает масса ситуаций. Допустим, человек много лет назад уехал из родного города, а сейчас возникла необходимость как-то переоформить родительский дом. После введения дистанционных действий для решения юридических проблем не надо будет приезжать в родные места и тратить там массу времени.

Как отмечают эксперты, внедрение новых цифровых сервисов нотариата предоставляет гражданам и бизнесу кардинально новые инструменты, во много раз повышая скорость и удобство совершения юридически значимых действий, при этом сохраняя правовую защиту участников гражданского оборота.

Кстати, ранее в Москве прошло годовое Собрание представителей нотариальных палат регионов, на котором российские нотариусы единогласно избрали Константина Корсика на пост президента ФНП на новый срок.

За последние пять лет российский нотариат проделал большой путь в своем развитии: компетенция нотариуса серьезно расширилась, заметно выросла его роль в защите прав граждан и законных интересов собственника.

В ходе перевыборов Константин Корсик обозначил концепцию дальнейшего развития нотариата.

Принципиально важным остается дальнейшее развитие цифровых инноваций. Бесплатные сервисы нотариата позволяют проверить доверенность, узнать, не находится ли в залоге машина, и многое другое.

Владислав КУЛИКОВ

