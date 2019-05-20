20.05.2019 15:00 768

Альфа-банк намерен расширить перечень услуг, предоставляемых онлайн, и сократить штат на 12%. 2000 сотрудников организации уже уволены.

Число сотрудников Альфа-банка сократится на 3000 человек с 25 000, которые работали в банке в начале года, рассказал в интервью Bloomberg главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский. Дальнейших увольнений пока не предвидится. В первом квартале банк покинули 2000 человек, отмечает агентство.

Обновленная стратегия предполагает выпуск новых продуктов в первую очередь для мобильного банка. В интернет переведут, например, оформление кредитов на покупки в магазинах. Банк рассчитывает за три года удвоить свою долю на рынке розничного кредитования и привлечь 2 млн новых клиентов. Сейчас на кредиты приходится $30,6 млрд, это примерно пятая часть портфеля банка, отмечает Bloomberg.

Верхошинский рассказал, что сейчас выдачи кредитов физлицам находятся на максимальном уровне за всю историю организации. «Одновременно это и самые качественные выдачи за многие годы», — добавил он. Долю Альфа-банка на рынке розничного кредитования он оценил в 3%. По мнению Верхошинского, это дает банку возможность расти, «несмотря на общерыночные тренды». В прошлом году банк нарастил портфель на 66% в рублевом эквиваленте, в этом прогнозируют прирост как минимум 50% за счет ипотеки, кредитов наличными и кредитных карт. Вклад розницы, малого и среднего бизнеса в прибыль к 2021 году вырастет с 50% до 70%, надеется Верхошинский.

Ринат ТАИРОВ, Forbes Staff

