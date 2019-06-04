04.06.2019 09:41 180

Темпы роста российской экономики по итогам 2019 года могут превысить прогнозируемый показатель в 1,3%. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. По его словам, пик инфляции уже пройден и к концу года ожидается ускорение роста ВВП. При этом Минэк пока не будет менять официальный прогноз, заверил главу государства руководитель ведомства. В экспертном сообществе к оптимистичным прогнозам Максима Орешкина относятся с осторожностью — российская экономика по-прежнему зависима от нефтяных котировок и внешнего давления.

Ускорение роста

Рост внутреннего валового продукта по итогам 2018 года составил 2,3%, доложил Владимиру Путину Максим Орешкин.

— Это больше, чем мы ожидали и прогнозировали, — заметил глава государства.

— Да, это максимальная цифра с 2012 года, поэтому потихонечку увеличиваем, идем чуть лучше прогнозов, но всё равно эти цифры ниже, чем целевые. Мы должны выходить на темпы больше 3%. И та цифра, которая позитивна, динамика инвестиций, мы видим, что за 2018 год рост — 4,3%, — ответил министр.

По словам Максима Орешкина, за два года рост капиталовложений составил 9,1%. При этом в министерстве ожидали замедления экономики из-за ряда ранее принятых решений, в том числе повышения НДС.

— Инфляция достигла максимума в марте — 5,3%, но наши оценки: это самая слабая цифра в этом году. Инфляция прошла свой пик и сейчас начнет замедляться. И экономический рост тоже начнет к концу года ускоряться, — пояснил глава ведомства. — В целом по году прогноз — 1,3%. Но мы видим, что цифры могут оказаться лучше, чем мы сейчас ожидаем, мы пока прогноз не пересматриваем. Будем смотреть, как ситуация разворачивается.

Темпы экономического роста в этом году могут превысить 1,3% из-за низкой инфляции, полагает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. По его словам, несмотря на повышение НДС до 20% в январе, отечественная экономика смогла адаптироваться.

— Однако ослабление курса рубля способно нивелировать эти достижения. Поэтому в настоящее время необходимо понижать ключевую ставку, чтобы стимулировать кредитование малого и среднего бизнеса, — отметил в беседе с «Известиями» эксперт. — Кроме того, российская экономика по-прежнему остается зависимой от нефтяных котировок. Помимо цен на черное золото, угрозой для роста ВВП является возможное расширение санкций к концу лета.

Объективные данные пока говорят о том, что реальные показатели могут быть не столь позитивными, считает директор Института актуальной экономики Никита Исаев.

— В I квартале реальные располагаемые доходы снизились на 2,3%, индекс деловой активности опустился ниже отметки в 50 пунктов, что означает стагнацию, — подчеркнул эксперт в беседе с «Известиями».

Упор на регионы

Системную работу по стимулированию роста экономики министерство проводит в регионах, рассказал Максим Орешкин. По его словам, каждому субъекту федерации установят определенный КПЭ (ключевой показатель эффективности), который будет учитывать их стартовые условия, динамику развития в каждом регионе и целевые значения. По словам руководителя Минэкономразвития, правительство будет помогать региональным властям в реализации масштабных задач.

По поручению председателя правительства Дмитрия Медведева было выбрано 10 регионов с наиболее низкими экономическими показателями, рассказал глава ведомства. За каждым из них будет закреплен куратор из кабинета министров.

— И первый регион уже объявлен — это Республика Тыва, поручено мне курировать эту историю. Мы сейчас на примере этого региона проходим все сферы и инвестиционные проекты, которые там реализуются, смотрим, что нужно делать, где помогать, — отметил Максим Орешкин.

В правительстве также идет работа увеличению инвестиций в различных отраслях. По словам главы Минэкономразвития, нужно снимать системные барьеры, так как в некоторых сферах фиксируется снижение уровня инвестиций. Вместе с тем в рейтинге Doing Business Россия сейчас поднялась на 31-е место, констатировал министр. Ранее президент дал поручение достичь 20-го места.

Егор СОЗАЕВ-ГУРЬЕВ, Ирина БАДМАЕВА, Сергей ИЗОТОВ