21.06.2019 14:54 177

Владелец Экспобанка Игорь Ким, который более 20 лет занимался банковским бизнесом и провел рекордное количество поглощений на российском рынке, активно инвестирует в технологические компании и даже создал для этого специальный фонд ExpoCapital, сказал Ким в интервью Рейтер.

Ким прославился как скупщик "дочек" иностранных банков в России. Именно он провожал из России Barclays, WestLB, Morgan Stanley и Santander, выстроив на их активах Экспобанк, занимающий 71-е место по размеру активов в России.



По мере сжимания банковского сектора в России наряду с увеличением доли государства, частный банковский бизнес начал терять маржинальность, заставляя крупных инвесторов, таких как Ким, переключить внимание на новые отрасли.

"Как стратегическому инвестору мне интересно инвестировать в технологии, которые могут быть действительно прорывными: новые материалы, искусственный интеллект, медицину. В проекты, которые будут востребованы во всем мире", — говорит Ким, объясняя свой интерес к технологиям.

Семь лет назад он начал инвестировать в стартап OCSiAl, производящий одностенные нанотрубки. Это технология, увеличивающая прочность любых известных промышленных материалов от ткани до алюминия, говорит он. Продажи компании в 2018 году достигли $10 миллионов, приблизив ее к точке безубыточности.

"Если говорить о размере моих личных инвестиций (в OCSiAl), то я инвестировал десятки миллионов долларов, последний раз — в 2018 году. У меня крупнейший пакет, приходящийся на одного инвестора, около 20%", — сказал Ким.

Однако контролируют компанию в первую очередь основатели проекта, которых он знает много лет: физик Михаил Предтеченский, а также бизнесмены Юрий Коропачинский, Олег Кириллов и Юрий Зельвенский — вместе они владеют более 45% акций. Роснано вложил в проект $20 миллионов, а также приобрел евробонды с возможностью конвертации еще на $40 миллионов.

Структуры Александра Мамута недавно приобрели 0,5% акций OCSiAl исходя из оценки компании в $1 миллиард, кроме этого была еще одна сделка с такой же валидацией, говорит Ким, предрекая компании большое будущее.

Свою уверенность он объясняет тем фактом, что количество отраслей, где могут применяться нанотрубки, достаточно широко.

"Начиная с бытовых вещей – материал используют для оборудования чистых помещений — и заканчивая космическими проектами: например, космический лифт для вывода спутников на орбиту, о котором так много писали фантасты. Это означает возможность выхода в космос без реактивной тяги, без сжигания большого количества топлива. Но эти задачи, конечно, на ближайшие пару десятков лет", — говорит Ким.

ФОНД ДЛЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Ким, ряд его клиентов, партнеров и менеджмент банка создали фонд ExpoCapital для инвестиций в высокотехнологичные проекты. Объем фонда составляет около $100 миллионов, на одну инвестицию он выделяет от $500.000 до $3 миллионов.

Одна из первых инвестиций – IT-платформа "Боткин" для диагностики и оценки риска онкологических заболеваний, в частности рака легких. Технология, по словам Кима, существенно расширяет возможности радиолога в постановке диагноза. Бывают врачи, у которых не хватает опыта, и "Боткин" поможет им определить, есть ли признаки болезни.

"Сейчас мне хочется тратить время в том числе на глобальные проекты, которые будут жить после тебя", — объясняет бизнесмен свой интерес. Стартапы, по его словам, занимают значимую долю его времени.

КАК БАНКАМ ВЫЖИТЬ В РОССИИ И ЕВРОПЕ

Ким считает, что у крупных западных банков, которые остались в России, есть шанс продолжить работу: "Как показывает опыт – история циклична. Нормализация наступит не сразу, но в среднесрочной перспективе риски будут снижаться".

Ким признает, что собственники многих банков в России "по-прежнему хотели бы выйти из бизнеса" — он видит это по количеству предложений.

Банкам в России нужно искать нишу для работы, считает он: "Мы — интеллектуальные банкиры, и у нас все зависит от того, что востребовано в моменте". Если в 2014 году не было очевидным, что надо развивать автокредитование, то в 2017 году это стало трендом, говорит Ким, добавляя, что год назад банк решил выйти на рынок экспресс-гарантий.

Сам Ким, чьи банки работают в Чехии, Латвии и Сербии, настроен позитивно, несмотря на геополитику.

"Чешский регулятор достаточно объективен. На профессиональном суждении никак не сказывается российское происхождение нашего капитала. Нужно просто работать профессионально", — считает банкир.

Ким планирует на базе чешского банка сделать IT-платформу и распространить ее на всю Европу: "В технологиях российские банки гораздо более продвинутые, чем европейские. В Германии, например, еще большая доля наличных, а виртуальная карта — скорее исключение. Попробуйте там заплатить Apple Pay или перечислить деньги по номеру телефона. Темп изменений, которые держит, например Сбербанк, гораздо выше".

Кима не так сильно беспокоит огосударствление банковского сектора, как других банкиров: "На мой взгляд, ЦБ провел всё (санации трех крупных банковских групп) профессионально. То, что три банка национализировали, я как частный банкир не считаю проблемой".

Он вспоминает кризис 2008-2009 годов, когда причиной кризиса послужило не падение цен на нефть, а тревога клиентов. Это привело к тому, что банки остановили кредитование, стало ухудшаться качество портфеля. Остановить данный процесс достаточно трудоемко, напоминает он.

Редакторы Екатерина ГОЛУБКОВА, Антон КОЛОДЯЖНЫЙ

