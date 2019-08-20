Число дел о мошенничестве с электронными платежами возросло в восемь раз

20.08.2019 09:40 293

Подделка карт

В первой половине 2019 года количество зарегистрированных дел о мошенничестве с использованием электронных средств платежа (статья 159.3 УК) возросло до 6613 — почти в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Это следует из статистики, собранной Главным информационно-аналитическим центром МВД России и предоставленной РБК аппаратом уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

В первой половине 2019 года в производстве находилось 157 297 уголовных дел по статьям о мошенничестве (статья 159 УК). Из них зарегистрировано в первом полугодии 105 681 дело (рост на 5,4% по сравнению с прошлым годом). Остальные дела относятся к предыдущим периодам.

Число дел, переданных в суд, уменьшилось на 5,8% (22 195). Количество дел, приостановленных по причине проблем с установлением обвиняемого, возросло на 6,3% (65 221).

В первом полугодии 2019 года существенно увеличилось число зарегистрированных преступлений по статье 159.2 УК (мошенничество при получении выплат). Всего зарегистрировано 4441 такое дело, что на 27,6% больше, чем в прошлом году.

Наказание по статье 159.3 УК составляет до десяти лет лишения свободы при совершении преступления организованной группой либо в особо крупном размере. Эта статья распространяется на хищение денег с использованием украденной или подделанной карты, когда эта карта предъявляется работнику банка или магазина, рассказал РБК адвокат коллегии адвокатов «ЭкКорп-Защита» Олег Никуленко. Под эту статью не подпадает снятие денег в банкомате с похищенной или подделанной карты и снятие денег с карты, если жертва сама сообщила пин-код от нее.

Подделка карты может быть полной или частичной, а способы ее получения — самыми разнообразными, уточнила руководитель практики уголовного и административного права Национальной юридической службы «Амулекс» Алена Зеленовская: находка чужой карты, ее похищение путем вымогательства, грабеж и т.п. Под статью 159.3 подпадают и те случаи, когда карта передается добровольно, но средства расходуются в большем размере вопреки воле владельца.

К мошенничеству с использованием электронных средств платежа обычно относят любые незаконные действия, включающие безналичный перевод с помощью информационных технологий, электронных носителей информации и прочее, отметил ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. Среди часто встречающихся видов атак — фишинг, социальная инженерия, банковские троянцы, атаки на интернет-банкинг.

Заместитель руководителя юридической службы аппарата бизнес-омбудсмена Наталья Рябова связала рост числа преступлений по статье 159.3 УК с активизацией мошенников в сфере электронных платежей и постановлением пленума Верховного суда от ноября 2017 года, разъяснившим особенности применения статьи о мошенничестве. «Возможно, правоохранительные органы более четко поняли, что понимается под этим составом, и более активно стали применять эту статью», — отметила Рябова.

«Экономических» дел становится больше

Количество дел об уклонении от уплаты налогов, сборов и взносов с организаций (статья 199 УК) почти не изменилось (2178, что на 1,5% меньше по сравнению с предыдущим годом). Количество вновь возбужденных дел по этой статье сократилось на 7,9% (до 1071).

Количество находившихся в производстве дел и материалов по преступлениям, предусмотренным главой 22 Уголовного кодекса (преступления в сфере экономической деятельности, статьи УК 169–200), увеличилось на 11,4% (до 39 823). Количество преступлений по экономическим статьям, зарегистрированных за первое полугодие 2019 года, возросло на 7,7% (до 25 873). Число дел по таким статьям, приостановленных из-за проблем с установлением обвиняемого, — на 19,1% (до 7864).

Наталья Рябова в беседе с РБК отметила, что это «неблагоприятная тенденция» для бизнеса. В аппарате бизнес-омбудсмена обратили внимание на снижение количества зарегистрированных преступлений по статье 169 УК (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности) с 72 до 49 в первом полугодии 2019 года. Выявлено 25 лиц, которым вменяется преступление по этой статье, в суд с обвинительным заключением передано 12 дел (на 40% меньше, чем в прошлом году).

«В том, что касается уголовного преследования чиновников, препятствующих законному бизнесу, очевиден провал», — отметил в комментарии РБК Борис Титов. Для изменения ситуации он предложил расширить полномочия прокуратуры — дать ей право направлять органам следствия обязательные к исполнению поручения о возбуждении дел по этой статье.

Владимир ДЕРГАЧЕВ

При участии: Евгения ЧЕРНЫШОВА