17.09.2019 09:00 194

Меньше полутора месяцев остается до вступления в силу закона об устойчивой работе Рунета. Зачем он нужен, идет ли речь о регулировании российской части Сети и ужесточении контроля за контентом? И что сегодня происходит в национальных доменных зонах .RU и .РФ ? Об этом в интервью "Российской газете" рассказал директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев.

Андрей Александрович, в ноябре вступает в силу закон об автономной работе Рунета. Может ли так случиться, что он действительно окажется изолирован?

Андрей Воробьев: Российский интернет — неотъемлемая часть глобального, он органично вписан в интернет всего региона и даже всего мира. Представить, что эта связь может быть разорвана, практически невозможно. Закон о "суверенном" Рунете пугает многих именно словом "суверенный" — людям кажется, что речь идет об изоляции. На самом деле, в эти слова вкладывается другой смысл — "способный работать самостоятельно при необходимости", "стабильный, независимо от внешних факторов". Необходимо обеспечить устойчивость работы интернета в России в любых обстоятельствах, даже в случае неблагоприятных внешних воздействий, природных или техногенных.

Сейчас глобальная сеть устроена так, что в ней есть несколько мест "концентрации силы" — это ключевые объекты инфраструктуры, которые поддерживают работоспособность всего интернета. В том случае, если какой-то регион теряет доступ к этим элементам, то его собственная сеть начинает работать нестабильно. И сегодня мы говорим именно о создании собственного комплекта дублирующей инфраструктуры и управляющих систем, которые позволят интернету в России работать при любых обстоятельствах.

Если по какой-то причине он перестанет работать, это будет означать остановку функционирования огромного количества жизненно важных систем, от бухгалтерского документооборота до уличного освещения, и практически полный паралич экономики.

Каковы основные тенденции развития Рунета?

Андрей Воробьев: Сегодня можем наблюдать две важных тенденции: это усиление мер по безопасности в сети, а также более пристальное внимание к Рунету со стороны государства. И то, и другое не является нашими "ноу-хау", это мировые тенденции, причем совершенно объективные.

В российском сегменте интернета насчитывается почти шесть миллионов доменных имен

Безопасность — тема номер один практически на всех международных и региональных встречах, этим озабочены все страны. Киберпреступления становятся все более изощренными, а одновременно с этим интернетом начинает пользоваться все больше людей — только в России в сеть регулярно выходят почти 90 миллионов человек. И далеко не все новые пользователи обладают достаточной компьютерной грамотностью, в итоге они и попадаются на удочку кибермошенников. Интернет дает людям все больше возможностей, но при этом необходимо следить за тем, чтобы сеть не использовалась в противоправных целях.

Что касается внимания государства, то на сегодняшний день интернет настолько прочно связан практически со всеми отраслями экономики и социальной жизни, что любые проблемы с сетью могут стать критическими для огромного числа граждан. Причем речь идет о любой развитой стране, и государства по объективным причинам не могут оставить интернет без своего внимания.

Какое место зона .RU занимает в мире среди других национальных доменов верхнего уровня?

Андрей Воробьев: .RU — одна из крупнейших национальных доменных зон мира — четвертое место по числу доменных имен в Европе, пятое — в мире, девятое — среди всех доменов верхнего уровня. Мы эти позиции сохраняем уже много лет.

Почему .RU и .РФ теряют домены

Тем не менее количество доменов в зонах .RU и .РФ продолжает сокращаться. С чем это связано?

Андрей Воробьев: Не совсем так. Август и первая декада сентября как раз показывают осторожную тенденцию к небольшому пока росту, и этот тренд, надеемся, будет продолжен и дальше. Но в принципе, сокращение темпов роста — это сегодня проблема многих "традиционных" доменов, и национальных, и общих. Причина проста — с 2012 года интернет-пространство приросло более чем 1000 новых доменов верхнего уровня, и сегодня у пользователя есть выбор; зарегистрировать доменное имя в домене своей страны, в общем домене типа .ORG или .COM или же в интересном новом домене вроде .SITE или даже .САЙТ. Естественно, пользователи не упускают возможности заявить о себе в домене, который отражает их сферу деятельности или географическое положение (.MOSCOW или .BERLIN, например).

К тому же продажа новых доменов часто более маржинальна, и часто регистраторы делают на них большой акцент в своих маркетинговых активностях.

В России в сеть регулярно выходят 90 миллионов человек. Далеко не все они владеют цифровой грамотностью. Киберпреступникам это на руку

Впрочем, нужно отметить, что успешных новых доменов верхнего уровня не так много. Большая часть стали очень нишевыми зонами, которые обслуживают интересы сообществ. И уже несколько десятков новых зон прекратили свое существование, так как не оправдали надежд своих создателей.

Доменное пространство растет вместе с ростом подключений и ростом экономики в целом, так что общие тенденции роста мирового доменного пространства достаточно стабильны. Нового "взрыва" пока что не произошло, а произошло некое перераспределение администраторов по доменным зонам. Но повторю — тренд у наших национальных доменов сегодня обнадеживающий.

В качестве одной из причин сокращения числа доменов в зонах .RU и .РФ эксперты называли повышение стоимости услуг по регистрации, продлению и передаче поддержки доменных имен. Насколько объективен рост тарифов?

Андрей Воробьев: Повышение стоимости регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ в середине 2017 года было совершенно объективным: к этому моменту стоимость доменов .RU не менялась уже десять лет, в то же время инфляция за этот период составила более 120 процентов. За два года после повышения количество доменных имен в .RU и .РФ сократилось всего на 10 процентов, при этом у нас увеличилось число администраторов, которые зарегистрировали только один домен, и одновременно уменьшилось число "домейнеров", то есть тех, кто является администратором 50 и более доменных имен. Так что повышение цен в какой-то мере "почистило" национальное доменное пространство, и мы можем говорить про более осознанное использование доменного ресурса.

Кроме того, стоимость регистрации в доменах .RU и .РФ теперь соответствует ценам на эту операцию у других европейских регистратур. Европейские регистратуры рассматривают доменные имена как национальную ценность и считают, что цена должна быть соответствующей. Это обеспечивает стабильность работы домена и регистратуры, влияет на уровень безопасности в домене. Бросовая цена — это в какой-то степени сигнал для асоциальных элементов, что в этом домене можно создавать противоправные ресурсы и размещать вредоносный контент. Поэтому необходимо постоянно вкладывать и в развитие инфраструктуры доменной зоны, и в ее безопасность.

У нас в отличие от зарубежных стран большое количество частных доменов. Чем это можно объяснить?

Андрей Воробьев: Количество частных доменов напрямую зависит от правил регистрации доменных имен в той или иной доменной зоне, а также деталей самого процесса регистрации и, например, особенностей налогообложения в стране.

В отдельных странах регистрировать доменные имена могут только юридические лица, в других странах — как физические, так и юридические лица, но только резиденты страны. Но история развития многих национальных доменов показывает, что значительную долю роста все же дают частные лица: как только в домене снимается ограничение на регистрацию для частных лиц, домен сразу же начинает расти высокими темпами. Так, например, было в свое время с итальянским доменом. Большинство регистратур, кстати, вообще эту статистику не предоставляют, так как это далеко не самый важный показатель.

Некоторые эксперты считают, что домен .РФ себя не оправдал. Каковы его перспективы, на ваш взгляд?

Андрей Воробьев: Домен .РФ продолжает оставаться крупнейшим кириллическим доменом мира, а также вторым по размеру национальным IDN-доменом (после китайского домена ., в котором по итогам 2018 года насчитывалось 1,7 миллиона доменных имен). Что касается того, "оправдал" ли себя домен .РФ, то тут однозначно можно сказать — оправдал. Он все чаще используется, например, малым и средним бизнесом для создания сайтов своих проектов. Причина проста: домены на родном языке лучше воспринимаются и визуально, и на слух, то есть сайт в домене .РФ имеет гораздо больше шансов на запоминание, что немаловажно в рекламе.

Сейчас мы вместе с регистратурами других нелатинских доменов планомерно работаем над тем, чтобы как можно быстрее в мировом масштабе заработала IDN-почта, то есть почта с использованием нелатинских символов. Координационный центр доменов .RU/.РФ стал инициатором создания Региональной координационной группы по Universal Acceptance стран СНГ и Восточной Европы, а также ее российского отделения — Российской рабочей группы по Universal Acceptance. Эти группы занимаются проблемой всеобщего принятия интернационализированных доменов верхнего уровня (IDN), новых доменов верхнего уровня и адресов электронной почты, в которых используются алфавиты, отличные от латиницы.

500 тысяч долларов за имя

Охотники за доменами — еще актуальная профессия? Насколько сегодня выгоден бизнес по перепродаже доменов?

Андрей Воробьев: На завершившейся на днях конференции TLDCON 2019 в Вильнюсе, которую уже в 12-й раз провел Координационный центр доменов .RU/.РФ, мы как раз обсуждали вопросы вторичного рынка. И "из первых рук", то есть от наших регистраторов, были получены вот такие данные: из 150 тысяч доменных имен в .RU, освобождающихся ежемесячно, перехватывается в среднем 10 тысяч, или 7 процентов. Время, которое занимает "перехват", — 8-15 миллисекунд, а объем рынка составляет 5,8 миллиона рублей в месяц. Как видите, рынок совсем небольшой.

Каждый месяц в зоне .RU освобождается 150 тысяч доменов. В среднем 10 тысяч из них перехватываются для перепродажи

Сейчас в зонах .RU и .РФ действительно существует большое доменное портфолио, которое находится у так называемых "доменных инвесторов" — бизнесменов, которые покупают хорошие и востребованные имена для дальнейшей перепродажи. Это портфолио сильно сократилось за последний год, после того как цена на регистрацию доменов выросла и, соответственно, содержать такой большой пул стало невыгодно.

Какой была рекордная сумма сделки по перепродаже домена?

Андрей Воробьев: Большая часть из них не афишируется, так что установить верхний предел непросто. Но, например, достоверно известно о сделках по продаже доменов .РФ за 10 миллионов рублей во время открытия зоны. В домене .RU же совершались сделки размером до 500 тысяч долларов за домен, а самые дорогие имена, которые продавались за последние два года, оценивались в 200-250 тысяч долларов.

Что происходит с доменными именами, владельцы которых о них забыли или потеряли к ним интерес?

Андрей Воробьев: Доменное имя — это не собственность, не физический объект. Услуга регистрации доменного имени по своей сути наиболее близка к понятию аренды. Если человек потерял интерес к своему имени или забыл продлить его, то домен освобождается и становится доступен для регистрации всем остальным пользователям.

Как устроены аукционы по продаже доменных имен? Есть ли они в России?

Андрей Воробьев: Аукционы по продаже доменных имен бывают прямые и "голландские" (когда изначально назначается высокая цена за лот, и затем с каждым шагом торгов она снижается). Аукционы используются для нескольких целей — продажа премиальных доменных имен, продажа доменов на вторичном рынке и перехват освобождающихся доменов.

Сейчас не существует какого-то единого централизованного аукциона, в основном они работают на базе аккредитованных регистраторов.

Много ли судебных разбирательств из-за прав на доменные имена?

Андрей Воробьев: Да, количество судебных дел крайне велико, особенно по вопросам с товарными знаками. Во многих из них Координационный центр выступает третьей стороной. Однако можно отметить, что их количество постепенно снижается. Связано это с тем, что в России уже сформировалась устоявшаяся судебная практика в отношении доменных споров. Сократилось количество кейсов с "обратным захватом" — это когда кто-то регистрирует товарный знак только для того, чтобы потом отсудить имя, принадлежащее другому человеку. Мы считаем, что во многом это результат просветительской работы, которую мы ведем.

Фрод человеческий

Вы уже говорили, что на первый план сегодня выходит проблема безопасности в интернете. Какие вызовы наиболее актуальны в этой сфере? Что мы можем им противопоставить?

Андрей Воробьев: Проблема безопасности в интернете весьма многогранна. Угрозы, с которыми сталкивается доменная отрасль, можно условно разделить на две большие группы: это атаки на инфраструктуру и киберпреступления. К первой категории относятся многочисленные DDoS-атаки, перехват маршрутов трафика, нарушение связности сетей — все то, что угрожает стабильности и устойчивой работе адресной системы. Эта проблема решается резервированием мощностей, использованием активных мер защиты и децентрализацией инфраструктуры.

Четыре тысячи доменных имен регистрируется в зоне .RU ежедневно. Более 90 процентов из них активно используются

Ко второй категории можно отнести то, что направлено в первую очередь против конечных пользователей — создание фишинговых ресурсов, распространение зловредного программного обеспечения и управление бот-сетями. Для борьбы с ними был придуман отдельный научно-исследовательский проект "Нетоскоп", который анализирует угрозы и собирает о них информацию, а также институт компетентных организаций, который позволяет очень быстро (иногда в течение всего нескольких часов или даже минут) воздействовать на такие ресурсы.

Сотрудничает ли Россия в этом направлении c ICANN, RIPE, регистратурами других стран мира? Каким образом?

Андрей Воробьев: Конечно, и очень плотно. С корпорацией ICANN у нас часто бывают рабочие встречи, на которых мы обсуждаем методологию противодействия угрозам, участвуем в подготовке рекомендаций, анализируем статистику по использованию доменов в противоправных целях. Совместно с RIPE NCC мы участвуем в тренингах, где обсуждаются последние тенденции в области борьбы с киберпреступлениями. И на наших мероприятиях, таких как конференция TLDCON, регистратуры других стран рассказывают о своем опыте в области безопасности. Например, на конференции этого года своим опытом делились представители норвежской и белорусской регистратур. Такого рода сотрудничество позволяет оперативно подстраиваться под вызовы быстро меняющегося мира и сохранять стабильную и безопасную работу национальных доменов.

Имена собственные

С какими показателями Рунет подошел к своему 25-летию?

Андрей Воробьев: В Рунете сегодня совокупно насчитывается почти шесть миллионов доменных имен, из них в домене-юбиляре .RU зарегистрировано почти 5 миллионов. Еще почти 800 тысяч зарегистрированы в домене .РФ, а остальные — это домен .SU и новые российские домены .ДЕТИ, .TATAR, .МОСКВА, .MOSCOW и другие.

По количеству зарегистрированных доменных имен второго уровня домен .RU занимает 5-е место в мире среди национальных доменов и 9-е место среди всех доменов верхнего уровня. Ежедневно в домене .RU регистрируется в среднем 4 тысячи доменных имен, причем более 90 процентов активно используются. Треть доменных имен в зоне .RU старше 5 лет, а еще треть моложе года. 77 процентов доменных имен в зоне .RU зарегистрированы физическими лицами. В .RU на данный момент действуют более 2,1 миллиона администраторов, а за последний год их количество увеличилось на один процент. Три четверти администраторов владеют только одним доменом, и этот показатель растет. А вот количество администраторов, под управлением которых находится 10 или более доменных имен, составляет менее двух процентов.

Юлия КРИВОШАПКО

