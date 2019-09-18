18.09.2019 08:50 154

«Яндекс.Такси» стоит от $7,3 до $8,5 млрд. Такие оценки содержатся в отчетах крупных инвестиционных банков, с которыми ознакомился Forbes. Два года назад компания для сделки с Uber была оценена в $3,8 млрд.

Инвестиционные банки оценили стоимость «Яндекс.Такси» в $7,7-8,5 млрд. Для сравнения, капитализация всего «Яндекса», по данным Bloomberg, составляет примерно $12,4 млрд, капитализация Uber — $60,8 млрд, а Lyft — $17,4 млрд. Обе компании вышли на IPO в 2019 году.

Forbes ознакомился с отчетами инвестиционных банков, в которых дана оценка «Яндекс.Такси». Goldman Sachs оценивает компанию в $7,3 млрд (475 млрд рублей) или $7,7 млрд с учетом остатка денежных средств на балансе около $400 млн. С оценкой аналитиков из Goldman Sachs согласна старший аналитик по телекоммуникационному сектору и медиа/ИТ Sberbank SIB Светлана Суханова. «Мы оцениваем «Яндекс.Такси» в $7,77 млрд», — сказала она Forbes. Аналитики Bank of America в июле оценили «Яндекс.Такси» в $8,5 млрд, а UBS в августе 2019 года оценила «Яндекс.Такси» в $8,4 млрд.

«Яндекс.Такси» готовится к IPO. В январе 2019 года операционный и финансовый директор «Яндекса» Грег Абовский заявил «РИА Новости», что «Яндекс.Такси» планирует провести IPO в 2019-м или 2020 году. Два собеседника сказали Forbes, что «Яндекс.Такси» разговаривает с инвестиционными банками, но организаторы пока не выбраны.

«Яндекс.Такси» — это совместное предприятие Uber и «Яндекс», компании объединили свой бизнес в России в 2017 году. В совместном предприятии «Яндексу» принадлежит 59,3%, Uber — 36,6% и 4,1% — сотрудникам «Яндекс.Такси». Во время сделки «Яндекс.Такси» был оценен в $3,8 млрд. С тех пор компания вышла на новые рынки, а также договорилась о покупке части активов ГК «Везет», которая управляет несколькими сервисами заказа такси в 123 городах России. Во втором квартале этого года компания впервые показала прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (скорректированная EBITDA) в 423 млн рублей. Ранее — с конца 2015 года — этот показатель был отрицательным из-за расширения бизнеса и захвата доли рынка.

В 2018 году Goldman Sachs оценивает оборот сервиса «Яндекс.Такси» в $3,1 млрд, долю на российском рынке — в 32%. При этом к 2023 году доля может вырасти до 56%. Аналитики отмечают, что рост числа поездок «Яндекс.Такси» выше, чем в среднем у Uber и Lyft: 49% против 41%. В отчете говорится, что предполагаемая оценка стоимости компании в 2020 году выше показателей Uber и Lyft, что оправдано более высоким потенциалом роста выручки, лучшей структурой рынка и в результате более высокой рентабельностью.

Аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын считает справедливой оценку «Яндекс.Такси» в $3,8-$4,2 млрд. Российская компания – большая редкость на глобальных биржах, а «Яндекс.Такси», скорее всего, собирается на IPO, отмечает он. «Оценку Goldman Sachs можно считать оптимистичной оценкой стоимости «Яндекс.Такси» при благоприятном стечении обстоятельств через десять лет», — говорит Делицын. Выйти на IPO в 2020 году при такой оценке будет очень трудно, считает эксперт: более реалистично провести размещение при оценке компании в $3-3,5 млрд.

Главный конкурент

Ключевыми рисками для своей оценки аналитики Goldman Sachs называют макроэкономику, усиление конкуренции в мобильной сфере и сфере такси, завышенные траты на маркетинг и дистрибуцию, изменение акционерной структуры компании и регулирование интернет-сферы в России.

Рациональное поведение основных игроков рынка обуславливает среднесрочный рост и рентабельность «Яндекс.Такси». По мнению аналитиков основным конкурентом на текущий момент и в среднесрочной перспективе сервиса является СП Mail.Ru Group и Сбербанка. Любое появление новых игроков на российском или международном рынках также может создать риск понижения оценок роста и рентабельности «Яндекс.Такси».

25 июля Mail.Ru Group объявила о создании совместного предприятия со Сбербанком стоимость 100 млрд рублей, которое объединяет в себе сервисы такси «Ситимобил» и доставки еды Delivery Club. К моменту закрытия сделки в компанию войдут 100% Delivery Club, 22,69% «Ситимобил», 35% Foodplex, инвестиции 45,5 млрд рублей. Обе компании могут инвестировать дополнительно 18 млрд рублей в течение следующих 12 месяцев при достижении KPI, которые не раскрываются.

Аналитики Goldman Sachs полагают, что объема финансовых вложений в размере $1 млрд для СП Mail.Ru и Сбербанка будет достаточно для создания потенциального игрока номер два на российском рынке онлайн-такси, но значительно меньшего масштаба по сравнению с лидером рынка — «Яндекс.Такси». К 2022 году оборот «Ситимобил» будет составлять 18% от оборота «Яндекс.Такси».

Потенциальное распределение долей рынка между «Яндекс.Такси» и «Ситимобил» будет зависеть от многих меняющихся показателей, которые включают в себя объем и темпы инвестиций «Ситимобил», денежные и неденежные ответы «Яндекс.Такси», сделки по слиянию и поглощению обеих компаний, а также дополнительных вариантах финансирования. Например, «Яндекс» сообщала о планах провести IPO «Яндекс.Такси», а Mail.Ru и Сбербанк не исключают привлечения новых партнеров в СП. Неденежный ответ «Яндекс.Такси» может включать в себя программы лояльности для водителей, стимулирующие работать их эксклюзивно с «Яндексом», более глубокие программы лояльности для пассажиров (дополнительные скидки для премиальных подписчиков) и более глубокая интеграция с менеджментом таксопарков.

Ирина ЮЗБЕКОВА, Forbes Staff

