19.09.2019 10:10 199

Бюджетная политика впервые с начала последнего кризиса может стать более мягкой. Минфин решил увеличить расходы казны в будущем году на 1,2 трлн рублей по сравнению с нынешним. Так, согласно проекту федерального бюджета на предстоящую трехлетку (выдержки из документа — его основные параметры — есть в распоряжении «Известий») в 2020-м на нужды страны будет потрачено 19,5 трлн рублей. При этом доходы составят 20,4 трлн. Резко будет сокращаться и профицит бюджета: с 1,9 трлн в 2019 году до 288 млрд в 2022-м. Источник «Известий», знакомый с документом, сообщил, что дополнительные средства пойдут на социальные нужды: индексацию материнского капитала, пенсий, пособий.

Минфин смягчился

Согласно проекту главного финансового документа страны на 2020–2022 годы доходы государства составят 20,4, 21,2 и 22,1 трлн рублей в течение трех лет. Расходы на аналогичный период запланированы в размере 19,5, 20,6 и 21,8 трлн рублей. 19 сентября документ будет рассмотрен в правительстве, а до 1 октября — внесен в Госдуму.

Нынешний проект выглядит значительно более мягким по сравнению с документом на 2019–2021 годы. Так, Минфин пересмотрел свои планы по расходам на 2020 год и решил увеличить их на 500 млрд рублей, однако по отношению к этому году траты вырастут на 1,2 трлн. В то же время ведомство не ожидает сопоставимого роста доходов: казна получит лишь на 144 млрд рублей больше поступлений по сравнению с действующим планом.

При этом существенно сократится профицит бюджета. В 2020-м он будет в размере 880 млрд рублей, в 2021-м — 615 млрд, в 2022-м — 288 млрд. Для сравнения: в этом году «чистая прибыль» казны составит 1,9 трлн.

Источник «Известий», близкий к Минфину и знакомый с проектом бюджета, рассказал, что дополнительные расходы носят социальный характер.

— Впервые за многие годы мы проиндексируем материнский капитал. Также на семь с небольшим процентов увеличатся пенсии, вырастут пособия и так далее. В целом речь идет о расширении финансирования государственных внебюджетных фондов, — сказал он.

Другая особенность проекта бюджета на предстоящую трехлетку — это значительное снижение дополнительных нефтегазовых доходов по сравнению с первоначально запланированным показателем. Так, в следующем году от продажи энергоресурсов сверх цены $40 за баррель ожидаются поступления на уровне 2,3 трлн рублей. По действующему бюджету сверхдоходы в 2020-м оцениваются на уровне 2,8 трлн рублей. Сокращение дополнительной выручки казны связано с ухудшением прогноза по ценам нефти — с $59,7 до $57 за баррель. В 2021–2022 годах сверхдоходы ожидаются в сумме 2,2 и 2 трлн рублей.

Минфин формирует оценки расходов и доходов бюджета на основе прогноза социально-экономического развития Минэка. Министерство ранее ухудшило прогноз на 2020 год. Оценка роста ВВП на будущий год снижена с 2 до 1,7%, а прогноз по инфляции — с 3,8 до 3%. Предельный уровень госдолга будет на уровне 12,9, 14,5, 16,5 трлн рублей, или $64,4, $67,6 и $68,9 млрд, в 2020–2022-м.

В Минфине не ответили на вопросы «Известий» о доходах и расходах проекта федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов.

Оптимистичный прогноз

Опережающее увеличение государственных затрат — это политическое решение, направленное на либерализацию бюджетной политики, полагает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Предыдущие четыре года расходы не росли такими темпами, а теперь их сознательно решили повысить, отметил эксперт. После бюджетной консолидации 2015 года, самой жесткой в истории России, когда цены на нефть были на уровне $40 за баррель, удавку решено ослабить, подчеркнул он.

Минфин регулярно слышит в свой адрес обвинения в излишней жесткости бюджетной политики, в том числе со стороны депутатов и Счетной палаты, добавила руководитель направления «Фискальная политика» Экономической экспертной группы Александра Суслина. Более активное наращивание расходов, причем без нарушения бюджетного правила, должно снять эти претензии, предположила она.

Дополнительные государственные затраты, предусмотренные на 2020 год, будут направлены на финансирование национальных проектов, предположил директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. По его мнению, в приоритете сейчас мероприятия по улучшению демографической ситуации: фактические показатели расходятся с прогнозом, численность населения снижается. Естественная убыль в России за семь месяцев этого года составила 209,7 тыс. человек, отмечалось в данных Росстата. Впрочем, деньги могут быть также инвестированы и в транспортную инфраструктуру, добавил экономист.

Увеличение доходов бюджета в целом выглядит достаточно оптимистично, полагает Александра Суслина. Это означает, что активно будут увеличиваться поступления от компаний ненефтегазового сектора. Вероятно, в прогноз поступлений заложен выход бизнеса из тени и рост собираемости налогов, заключила она.

В прошлом году увеличение ненефтегазовых доходов бюджета было обусловлено повышением ставки НДС, отметил Антон Табах. В следующем году этого эффекта не будет — база изменилась, указал экономист.

Ранее Дмитрий Медведев отмечал позитивный эффект от консервативной бюджетной политики.

— За последние годы мы серьезно укрепили стабильность нашей финансовой системы и бюджета. Сейчас благодаря бюджетному правилу у нас большой профицит, — заявлял глава правительства, выступая на Московском финансовом форуме.

Именно эта «подушка безопасности» отличает экономическую модель РФ. При этом глава Счетной палаты Алексей Кудрин подчеркивал, что для достижения национальных целей выделено слишком мало денег.

Екатерина ВИНОГРАДОВА, Дмитрий ГРИНКЕВИЧ, Инна ГРИГОРЬЕВА