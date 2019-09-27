27.09.2019 10:41 176

В шести регионах России чистая прибыль бизнеса ниже максимальных ставок по эквайрингу, говорится в исследовании общественной организации «Деловая Россия» (есть в распоряжении «Известий»). Неоправданно высокие тарифы ведут к отказу от безналичного расчета в некоторых предприятиях, а также к уменьшению ассортимента товаров, сообщают в торговых ассоциациях АКИТ и АКОРТ. Банки перекладывают ответственность за тарифы на платежные системы. А в ЦБ полагают, что уровень ставки по эквайрингу должен определяться только в диалоге между участниками рынка. Удешевить расчеты в ближайшее время призвана система быстрых платежей.

В ряде регионов России платежи за эквайринг превышают чистую прибыль предприятий (после уплаты налогов, аренды, зарплат сотрудникам и т.д.), сказано в исследовании «Деловой России». Так, средняя доходность бизнеса в Тыве — 1,7%, в Калмыкии — 1,4%, в Чеченской Республике — 1,2%. При этом комиссия за эквайринг в среднем составляет 1,5–2%. В Костромской и Ивановской областях средняя доходность предприятий — 2,6%, а в Карачаево-Черкесии — 2,8%, тогда как ставки эквайринга в некоторых сферах деятельности достигают 3%, говорится в исследовании.

В департаменте экономического развития Костромской области «Известиям» сообщили, что за первые полгода 2019-го выручка малого бизнеса в субъекте составила 30,5 млрд рублей. Чаще всего предприниматели жалуются на высокие ставки по кредитованию. По данным местных властей, плата за эквайринг в субъекте варьируется от 1,2 до 2,5%. В других регионах оперативно не ответили на вопросы «Известий» о прибыльности их бизнеса.

Ранее президент России Владимир Путин назвал эквайринг квазиналогом, который предприниматель платит с оборота, напомнил председатель комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров. По его словам, ФНС получает в несколько раз меньше налогов на прибыль, чем банк-эквайер. И ситуация, когда банковские структуры зарабатывают на ритейле больше, чем государство, несправедлива, подчеркнул Алексей Фёдоров, добавив, что некоторые крупные магазины платят финансовым организациям несколько миллиардов рублей ежегодно.

Высокая стоимость эквайринга приводит к снижению популярности безналичных расчетов в тех сегментах, где скорость обслуживания покупателей не играет ключевой роли, например в ресторанах, парикмахерских, салонах красоты, рассказал глава Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков. Он отметил, что в таких точках обслуживания часто отказываются от приема карт или стараются минимизировать этот способ оплаты.

Подход к формированию ставок за эквайринг в корне неправильный: чем больше у предприятия безналичной выручки — тем больше бизнес платит за ее обслуживание, хотя безналичный оборот должен, наоборот, поощряться, считает президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Ежегодно затраты на обслуживание выручки компаний вырастают на 10%, оценил он.

Комиссии за безналичную оплату тормозят развитие интернет-торговли, что, в свою очередь, сокращает ассортимент товаров, доступных жителям регионов, а также не дает возможностей для развития малого бизнеса, посетовал вице-президент по цифровым финансовым сервисам Ozon Никита Сайгутин. Комиссия за эквайринг в 2% — это много по сравнению с западными странами, где ее размер законодательно ограничен и не превышает 0,5%, считает операционный директор «Юлмарта» Михаил Лысенко. Он добавил, что стоимость инкассации, например, составляет меньше 0,5% от выручки, поэтому зачастую наличная оплата более выгодна.

Приемлемые для сторон условия по эквайринговым комиссиям могут быть определены только в диалоге между участниками рынка, заявили «Известиям» в ЦБ. Кроме того, реализация денежных перечислений за товары и услуги по QR-коду в Системе быстрых платежей (СБП) будет способствовать снижению издержек торговых предприятий. Тарифы в СБП ниже эквайринговых, отметили в регуляторе.

Действующая комиссия за оплату картой зависит от сферы деятельности компании и ее оборотов, пояснили в крупнейших российских финансовых организациях. В ВТБ, Промсвязьбанке и «Открытии» рассказали, что участвуют в обсуждении темы снижения тарифов за эквайринг. Его ставка в первую очередь зависит от тарифов за межбанковские переводы, которые устанавливаются платежными системами, объяснил директор департамента электронного бизнеса МКБ Алексей Курзяков.

В НСПК (оператор платежной системы «Мир») сообщили, что оперативно реагируют на изменения в состоянии платежной индустрии. С 1 октября 2019 года они снизят размер межбанковской комиссии в социальной сфере (например, для медицинских учреждений), а также при крупных покупках (таких как недвижимость или автотранспорт). Visa и MasterCard не ответили «Известиям» на вопрос о возможности снижения комиссий за оплату товаров и услуг картой.

В ближайшие два года доля операций через СБП в сегменте переводов в адрес юрлиц может достичь 10% от общего объема, оценил руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек. Он считает, что в таком случае система вполне может составить конкуренцию традиционным картам. Новый сервис может косвенно влиять на тарифы по эквайрингу, но ждать оперативного снижения ставок от самих банков не стоит, полагает замдиректора департамента электронного бизнеса МСБ Промсвязьбанка Никита Хомутов. Эквайринг — отдельный продукт со своей себестоимостью, а для многих финансовых организаций он выступает скорее элементом сервиса, пояснил он.

Тарифы за эквайринг на рынке уже сформировались, глобального их понижения не ожидается, рассказал руководитель центра проектов и инноваций «БКС Премьер» Иван Мазов. По его словам, принудительное снижение со стороны регулятора возможно, но это может привести к сворачиванию данного направления бизнеса банками и монополизации сферы в руках крупных игроков.

Наталья ИЛЬИНА