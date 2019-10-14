14.10.2019 08:40 287

После дискуссии с брокерами Банк России решил смягчить проектируемые ограничения на покупку гражданами акций иностранных компаний. Речь идет о законопроекте , который ожидает второго чтения в Госдуме. Он призван защитить людей без специальной квалификации от потерь при покупке финансовых продуктов, чью специфику и связанные с ними риски они могут не до конца понимать.

Как рассказал журналистам первый зампред Банка России Сергей Швецов на форуме FINOPOLIS, вместо разделения граждан на две категории, одна из которой должна была носить статус особо защищаемой, ЦБ предложит выделить единую категорию неквалифицированных инвесторов. Они смогут покупать акции иностранных компаний без тестирования на понимание их характеристик, если эти бумаги находятся в первом или втором котировальных списках российской биржи, и после тестирования, если бумаги входят в признанные международные индексы, то есть являются достаточно ликвидными. Ранее ЦБ планировал разрешить только покупку тех бумаг, которые входят в российские котировальные списки, и только после тестирования.

"Иностранные бумаги, которые не залистингованы на бирже, не входят в индексы, это гораздо более сложная материя, где мы не готовы идти на уступки", — сказал Швецов.

Если инвестор не смог пройти тестирование у брокера, за ним остается право на "последнее слово", то есть право настоять на исполнении поручения в лимите 50 тысяч рублей на ордер, сказал Швецов. В последней версии законопроекта фигурировал лимит в таком же объеме, но не на одну покупку, а на целый год.

Тестирование у каждого брокера потребуется проходить один раз, но если клиент совершает нерациональные действия, то брокер должен предложить ему пройти тестирование еще раз, отметил Швецов.

Это учитывает предложения брокеров, но далеко не все.

Объединение неквалифицированных инвесторов в одну группу — логичное решение, на котором настаивали участники рынка, говорит руководитель департамента методологии "БКС Премьер" Айша Кубезова: с точки зрения защиты инвесторов нет смысла разделять их на разные категории, это не окажет существенного влияния на их риски, а лишь усложнит работу брокеров. По ее словам, важно, чтобы право "последнего слова" оставалось за инвестором по любой сумме, также важно расширение списка иностранных ценных бумаг, доступных после тестирования.

Рамки для онлайн-тестов зададут стандарты саморегулируемых организаций, закон будет лишь содержать основной принцип — продавать клиенту только то, что он понимает, подчеркнул Швецов. "Если вы покупаете иностранную ценную бумагу, которая предполагает самостоятельную уплату налога на доход по ней, клиент должен продемонстрировать понимание, что он должен налог заплатить", — привел пример Швецов. Особенно это касается торговли с плечом: клиент должен понимать, что он может не только все проиграть, но и еще остаться должным брокеру, сказал Швецов.

Предполагается, что закон о категориях инвесторов вступит в силу с апреля 2021 года, чтобы СРО и брокеры успели подготовиться.

Игорь ЗУБКОВ