22.10.2019 17:49 148

Россияне не востребовали выигрышей в лотерею почти на 3 млрд рублей. Такие расчеты на основании своих данных специально для «Известий» подготовил оператор по распространению билетов гослотерей «Столото». Речь идет о средствах, по которым не истек трехлетний срок давности. В течение этого времени средства хранятся на спецсчете, а потом направляются в бюджет. Люди не приходят за выигрышем, потому что теряют билеты, объяснили в компании. Но социологи и психологи считают, что, рассчитывая на большой куш, россияне просто разочаровываются, когда победа конвертируется в небольшой денежный эквивалент. Львиная доля невостребованных выигрышей приходится на сумму менее 150 рублей.

Не имей сто рублей

Статистика «Столото» показывает, что на сегодняшний день сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей. Это накопленные средства, поскольку срок конвертации билета в денежную сумму ограничен. Как пояснили в компании, невостребованными считаются выигрыши, за получением которых победитель не обратился в течение шести месяцев с момента проведения тиража. По истечении этого периода средства поступают на специальный счет, где хранятся еще три года. Пока этот срок давности не истек, победитель еще может обратиться за деньгами, если имел уважительную причину (болезнь, отъезд и тому подобное) и может доказать это документально.

Как рассказали «Известиям» в «Столото», самым крупным невостребованным стал выигрыш на сумму в 10 млн рублей. Победитель так и не явился. Но подавляющая часть (91,1%) приходится на суммы менее 150 рублей, то есть сопоставимые со стоимостью лотерейного билета. Доля выигрышей размером до 999 рублей — 8,7%, на сумму более 1 тыс. рублей — менее 1%. Многие люди просто теряют бумажные билеты, объяснили в «Столото» причины, по которым победители не приходят за деньгами. Однако социологи и психологи считают, что дело в другом.

Большой проигрыш

По словам психолога Ольги Максимовой, когда граждане покупают лотерейный билет, то рассчитывают выиграть по максимуму.

— С приобретением этого кусочка бумаги люди уже начинают распределять средства на достижение определенных материальных и не только целей. Поэтому небольшой выигрыш воспринимают в качестве пощечины. Они разочарованы. И воспринимают этот небольшой выигрыш в качестве большого проигрыша, — считает психолог.

Глава Центра социального проектирования Алексей Фирсов придерживается аналогичного мнения.

— Почему люди вообще играют в лотереи? Ими движет вера в чудо. А мелкий выигрыш — это издевательство над чудом. Мог бы выиграть миллион, но не угадал одну цифру и получаешь на порядки меньше, — подчеркнул социолог.

Кроме того, отметил он, символический вес денег в каждой социальной группе разный. Там, где 100 рублей — значимая величина, к любому выигрышу отнесутся более внимательно.

— Деньги для обывателя — это возможность поддерживать цикличный образ жизни. Если сумма никак не влияет на этот образ, то какой в ней смысл? А если влияет, надо ли ею рисковать в игре? — размышляет Алексей Фирсов.

Психолог Ольга Максимова также отмечает, что люди по-разному относятся к деньгам.

— Если для жителей некоторых регионов 100–150 рублей — это приличная сумма, то для столичных, например, жителей это меньше стоимости чашки кофе или проезда в два конца. Полагаю, что некоторые «победители» просто рационально оценивают, что время, потраченное на получение выигрыша, они могут потратить с большей пользой, — уточняет психолог.

С 2014 года все лотереи в России являются государственными, поскольку организаторами выступают Минспорта и Минфин. Если граждане не обращаются за выигрышем полгода после тиража и три года, пока действует срок давности, то невостребованные деньги перечисляются в бюджет. Поскольку «фонд невостребованности» — величина переменная, то сложно сказать, сколько из текущих 2,8 млрд рублей получит госказна. Но, например, за 2018 год, когда истекли сроки по одним из первых тиражей, действовавших по новому принципу, в бюджет было перечислено 148,6 млн рублей, сообщили «Известиям» в «Столото».

Анна КАЛЕДИНА